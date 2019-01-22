Считается, что по "долгу службы" отказывать не принято. По церковным канонам или по навязанным родителям убеждениям.

Давайте запишем совместную аффирмацию:

"Я сексуальная и чувственная женщина, я занимаюсь сексом в своё удовольствие и тогда, когда я этого хочу. Секс приносит мне массу наслаждений!"

У каждого может быть личная аффирмация, попробуйте составить. И жить по новому сценарию.

Дорогие мои, Вы не обязаны. Если не умеете сказать нет, учитесь.

1. Вариант ответа: милый, ты знаешь я бы хотела немного отдохнуть, как я могу помочь тебе расслабиться? Может хочешь интимный массаж?

2. Дорогой, у меня сегодня был крайне сложный день, может ты вначале помассируешь мне спинку? Уверена твои волшебные руки снимут все напряжение и я буду готова заняться сексом.

3. Милый нам нужна Няня 3 часа в день, и тогда я буду готова к сексу чаще, чем ты себе можешь представить. Мамочке нужно личное пространство.

4. Любимый иди ко мне, давай я сделаю тебе массаж стоп, мне не хочется оставить тебя без внимания, как я могу тебя расслабить?

Иногда человеку нужно внимание, телесные практики, он все поймёт, не будет давить. Но явно не вариант: "отвали от меня, ты что не видишь мне не до этого?!!!!", а ещё из ваших коронных: "у меня болит живот, голова, нога, пятка", "какой секс? Ты что не понимаешь что я устала? Как можно быть таким животным?!!!"

"Ты задолбал меня, тебе только это от меня и нужно!"

Девочки, изи!!!! Контролируйте равновесие, вас не заставляют умирать в роли матери!!! Почему Вы не просите о помощи??? Почему молча ждёте, что он догадается Вам помочь?????? Выстраивайте свою Жизни из позиции Я, потом он, потом дети.

И не теряйте свой круг любви.

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