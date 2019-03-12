Как получать удовольствие от секса: советы экспертов

Эксперты считают, что украинцы не умеют получать удовольствие от интимной жизни. Подтверждением тому является исследование, проведенное социологической группой "Рейтинг", в котором секс среди перечня того, что приносит людям радость, занял аж 18-е место.

Как сообщает пресс-служба отеля для ролевых игр "Cherry Twins", несмотря на такой результат, специалисты все же утверждают, что существуют способы, благодаря которым пары смогут научиться получать удовольствие от секса, и спасти отношения от измен и разводов.

"Я наблюдаю, что в большинстве случаев партнеры действительно любят друг друга, но скучный, однообразный секс губит их отношения и провоцирует измены. В таких случаях я настоятельно рекомендую сменить локацию и попробовать ролевые игры. Как результат, подобные эксперименты в постели выводят отношения на новый уровень и спасают браки", — поделилась психолог Галина Елизарова.

Фото: ru.freepik.com

Также отмечается, что парам бывает сложно сохранять страсть в отношениях из-за тех бытовых условий, в которых они живут, однако это возможно.

"Среднестатистическая украинская пара живет в таких бытовых условиях, которые уж точно не располагают к ролевым играм: муж, жена, двое детей, родители и т.д. В такой коммуналке уединиться даже на 5 минут — это праздник. О каких экспериментах здесь может идти речь? Однако, чтобы помочь парам, я создала пространство, в котором взрослые люди могут играть во взрослые игры, воплощать свои фантазии, раскрепощаться, узнавать желания партнера, пробовать что-то новое", — добавила основательница отеля для ролевых игр "Cherry Twins" Елена Соловьева.

Фото: ratinggroup.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как улучшить секс с помощью простой диеты.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!