Как и в каком возрасте можно достичь оргазма: эксперт развенчала мифы

Сексолог Трэйси Кокс рассказала, что не существует такого, как установленный сексуальный пик. По ее словам, все люди разные и поэтому он может быть вызван гормонами.

Так, специалист дала совет, как достичь оргазма во время полового акта. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как стало известно, есть такое мнение, что мужчины достигают своего сексуального пика в позднем подростковом возрасте, а женщины – в 30 лет.

По мнению Кокс, на самом деле не существует такой вещи, как установленный сексуальный пик, потому что люди разные. Она отметила, что наши тела физически способны достигать оргазма много раз, поэтому пик может случиться на любом этапе.

"Сексуальный пик – это просто период в вашей жизни, когда вы наслаждаетесь сексом полностью и получаете удовлетворение", – подчеркнула Кокс.

Кроме того, специалист добавила, что у некоторых женщин лучший секс может быть в возрасте 20 лет. А по мнению некоторых женщин, половой акт в постменопаузе – превосходный вариант, потому что он больше ориентирован на прелюдии.

Также известно, что уровень гормонов существенно влияет на желание и удовольствие от секса. Эксперт сообщила, что даже если вы уже достигли нескольких оргазмов в своей жизни, то это не значит, что вы не сможете иметь их больше.

"Новый сексуальный партнер почти всегда приносит с собой миниатюрный сексуальный подъем, поскольку вы наслаждаетесь этим страстным началом. Но даже если вы были с одним и тем же в течение многих лет, простой выход из зоны комфорта может дать потрясающие результаты", – подытожила Кокс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трэйси Кокс назвала главные тренды 2020 года в сексе и спрогнозировала, что 2021 год будет годом экспериментов.