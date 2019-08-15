Известная порноактриса раскрыла "грязный маленький секрет"

Актриса фильмов для взрослых Миа Халифа призналась о причинах ухода из порноиндустрии.

В интервью Daily Beast 26-летняя уроженка Ливана рассказала, что приняла решение перестать сниматься в порно сразу после того, как стала популярной.

"Когда я увидела, что происходит в СМИ, я образумилась и поняла, что я на самом деле делаю и как это повлияет на мою жизнь в дальнейшем", — сказала девушка.

Миа Халифа instagram.com/miakhalifa

Миа Халифа instagram.com/miakhalifa

По ее словам, она стала актрисой фильмов для взрослых не ради денег и славы. "Это был грязный маленький секрет, который я хотела иметь, чтобы другие люди не вмешивались в это дело", — объяснила Миа, у которой сейчас более 16 млн подписчиков в Instagram.

Девушка добавила, что съемки в порнофильмах помогли ей самоутвердиться, поскольку ранее мужчины не баловали ее своим вниманием, что сказывалось на самооценке.

Миа Халифа instagram.com/miakhalifa

Миа Халифа instagram.com/miakhalifa

Миа Халифа instagram.com/miakhalifa

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее откровенно о всех подводных камнях жизни порноактрисы рассказала девушка родом из Львовской области,которая снимается во "взрослом" кино под псевдонимом Josephine Jackson.

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