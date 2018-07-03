Из тюремного надзирателя в порнозвезду: актриса видео для взрослых поделилась историей успеха

Жительница Австралии Изабелла Дельтор, которая сейчас является популярной порноактрисой, поделилась необычной историей своего успеха.

Так, девушка рассказала, что работала надзирателем в тюрьме и даже двигалась по карьерной лестнице, однако со временем она поняла, что хочет сниматься в порно. Об этом пишет издание News.au.

Девушка объяснила, что на прежней работе часто подвергалась объективации со стороны заключенных.

Публикация от Isabelle Deltore (@isabelledeltore) 10 Июн 2018 в 6:26 PDT

"Я была хороша в своем деле, но я постоянно боролась за то, чтобы двигаться выше по карьерной лестнице, и поняла, что серьезного успеха не добьюсь", - призналась она.

Дельтор объяснила, что в какой-то момент ей стало неприятно от того, что ее сексуальность мешала работе, и она поняла, что может зарабатывать на ней деньги.

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Изабелла сначала тайно занялась стриптизом и поняла, что ей очень нравится эта профессия. После приглашения в один из самых знаменитых стриптиз-клубов Австралии она окончательно оставила работу надзирательницей и за одну ночь заработала столько, сколько получала в тюрьме за две недели.

Публикация от Isabelle Deltore (@isabelledeltore) 25 Дек 2017 в 2:21 PST

Австралийка уверена, что новая работа помогла ей обрести уверенность и повысить самооценку. Кроме того, оказалось, что в новом амплуа Дельтор встречалась с бывшими заключенными, и те не могли понять, почему им знакомо ее лицо.

Сейчас Изабелла Дельтор работает вебкам-моделью, а также позирует в рамках эротических фотосессий. Сама девушка объясняет, что снимается в порно, но технически называет это эротикой, поскольку участвует в съемках либо в одиночестве, либо в окружении других девушек.

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