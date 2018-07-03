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Из тюремного надзирателя в порнозвезду: актриса видео для взрослых поделилась историей успеха

1.1тЧитать новость на украинском

Жительница Австралии Изабелла Дельтор, которая сейчас является популярной порноактрисой, поделилась необычной историей своего успеха.

Так, девушка рассказала, что работала надзирателем в тюрьме и даже двигалась по карьерной лестнице, однако со временем она поняла, что хочет сниматься в порно. Об этом пишет издание News.au.

Девушка объяснила, что на прежней работе часто подвергалась объективации со стороны заключенных.

"Я была хороша в своем деле, но я постоянно боролась за то, чтобы двигаться выше по карьерной лестнице, и поняла, что серьезного успеха не добьюсь", - призналась она.

Дельтор объяснила, что в какой-то момент ей стало неприятно от того, что ее сексуальность мешала работе, и она поняла, что может зарабатывать на ней деньги.

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Изабелла сначала тайно занялась стриптизом и поняла, что ей очень нравится эта профессия. После приглашения в один из самых знаменитых стриптиз-клубов Австралии она окончательно оставила работу надзирательницей и за одну ночь заработала столько, сколько получала в тюрьме за две недели.

Австралийка уверена, что новая работа помогла ей обрести уверенность и повысить самооценку. Кроме того, оказалось, что в новом амплуа Дельтор встречалась с бывшими заключенными, и те не могли понять, почему им знакомо ее лицо.

Сейчас Изабелла Дельтор работает вебкам-моделью, а также позирует в рамках эротических фотосессий. Сама девушка объясняет, что снимается в порно, но технически называет это эротикой, поскольку участвует в съемках либо в одиночестве, либо в окружении других девушек.

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Объект
порноиндустрия
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