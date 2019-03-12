Испанку чуть не убил оральный секс: как так вышло

Испанка чуть не умерла после того, как занялась оральным сексом. Так, проглотив сперму своего партнера она получила анафилактический шок.

Врачи, спасшие пациентку, описали случай в журнале British Medical Journal Case Reports.

Радио Свобода

Новости Выяснилась неожиданная опасность частого просмотра порно

Как выяснилось, у девушки была аллергия на пенициллин, а ее партнер лечился от ушной инфекции амоксициллином — антибиотиком пенициллинового ряда. По всей видимости, антибиотик попал в организм женщины со спермой и вызвал анафилактический шок. Это первый подобный случай, описанный в медицинской литературе.

Женщина получила дозу адреналина, сальбутамола и стероидов. Через неделю она полностью выздоровеет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, житель Китая Сяо Чуан пережил стресс во время просмотра "фильмов для взрослых". В одном из эпизодов он заметил среди порнокактрис свою девушку Сяо Нан.

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