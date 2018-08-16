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Олена Кузьмич
Олена Кузьмич
Вікканська жрицяВсе статьи автора

Інструкція з жіночого оргазму

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Багато жінок переймаються тим, як досягти оргазму, і якщо ви одна із них — цей блог для вас.

"8 серпня у світі відзначається Міжнародний день жіночого оргазму", — цікаво, як відзначають, думаю я, читаючи це повідомлення, — мабуть, у ліжку.

Жіночий оргазм — невловимий, наче білий кролик, і я сподіваюся, що наступні поради допоможуть вам, жінкам, його досягти — якщо маєте таку проблему.

Не очікуйте понад міру (не плутати із фантазіями). Іноді уявляючи секс із коханим, ми фантазуємо вигадливі пози, феєричні відчуття і шалені пестощі. Але коли діло дійде до самого сексу — ви просто здуєтесь. Бо ніхто і ніщо не здатне справдити завищені очікування. Розчарування тут — неминуче. Чесно. Одного разу я, їдучи на побачення, встигла науявляти навіть колір квіточок на простирадлі (між іншим, якраз це справді мало місце), а ось все інше… Я так зосередилась на порівнянні картинки в голові і того, що відбувалось у реальності, що який там оргазм — я не могла відволіктись від своїх думок! Висновок напрошується сам собою — не дозволяйте деталям у вашій уяві домінувати над дійсністю, пише Олена Кузьмич для ТСН.

Як сказали мені колись на супермодному тренінгу, "комунікувати треба ротом" (не в значенні орального сексу), а говорити про свої бажання. Чоловіки — не телепати, вони не вміють читати думки. Когось із представниць прекрасної половини людства збуджують ніжні погладжування, комусь подавай грубощі, а хтось не уявляє оргазму без тривалої прелюдії.

Ми із вами всі дорослі люди, тому говоріть партнеру про те, як ви хочете досягнути оргазму, і що для цього він має зробити. Не можете говорити від пристрасті або сорому (якщо серед тих, хто читає цей блог ще є такі) — простогніть або в крайньому разі — промугикайте чи просто скеруйте руки і інші органи туди, куди треба. Часи "я принцеса, я тут вся така лежу, задовольни мене" давно закінчилися — варто брати оргазм у свої руки.

Не видушуйте із себе оргазм. Не мусольте, бо ще дірку протрете. Жартую. Не картайте себе за відсутність оргазму, ви ж не машина якась. Не вийшло цього разу — вийде наступного, адже вас від приємної насолоди може відволікти все, що завгодно — починаючи від котів, які шкребуться у двері (а чого це їх виставили) і закінчуючи фінансовими розрахунками в голові (брешу, я філолог, мені ближче щось про темпоральні синтаксеми).

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Крапля камінь точить не силою, а частим падінням. Якби це дивно не звучало — щоб отримати оргазм — займайтеся сексом. Не варто очікувати, що на початку статевого життя чи початку стосунків із новим партнером вас буде накривати з головою. Просто дайте вашому тілу звикнути до нових відчуттів.

Довіра і відчуття безпеки — серед найважливішого. Якось мені сказали, що я колода (хоча я думала, що як мінімум сексуальне поліно), і це закрило мені приємні відчуття на кілька місяців. Тому ваш партнер має викликати не лише пристрасть і бажання, але й відчуття довіри і безпеки, а ви не будете чекати від нього чергової "підколки".

Фантазуйте, не соромтеся і буде вам оргазм. Я якось закрутила в голові роман із колегою і успішно завершила ці стосунки, — там же, в голові. А далі у вас є два варіанти: перший — втілити все це шаленство у життя, або — успішно сублімувати, як навчав дідусь Фройд.

Експериментуйте. Вивчіть свій клітор, мов свої п’ять пальців, тьху, це п’ять пальців мають вивчити клітор. Сходіть до секс-шопу і придбайте "зайчика" для найчутливішої жіночої точки — це такий вібратор з "вушками" — повірте, він підніме вас до вершини блаженства, а далі справа за вашим партнером.

Трішки патетики — любіть. Любіть себе, своє тіло, критичні дні, шрам на лівій нозі, маленький прищик на носику, першу сиву волосину. Бо лише коли ми любимо, ми можемо повністю розчинитися у своїх почуттях і досягнути оргазму.

І найголовніше — знайдіть справді свого чоловіка, бо тільки він і може бути тим білим кроликом, який приведе вас до блаженства.

Якось мій чоловік побачив рекламний ролик гелю для підсилення оргазму, де жінку веселково розмазало по простирадлу, а потім підняло і гепнуло. Він здивовано запитав: "А, що жінки так кінчають?". "Так", — відповіла я, і зрозуміла, що таки знайшла свого ідеального партнера, бо мені не треба уявляти відчуття цієї жінки — я знаю як це в реальності.

Гарних вам оргазмів!

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Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Объект
Секс
Источник
Источник:ТСН
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Camobar Camcon
Camobar Camcon
Частота - залог здоровья, в смысле частота занятий,
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Графский Степан
Графский Степан
Не завидую я ее партнеру. Она проста и предсказуема , как большинство проституток))) Человек явно расстроен своей сексуальностью)))
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
отбойный молоток вместо самотыка и дело в дамках..
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