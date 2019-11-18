Instagram-модель пожаловалась на недостаток секса: жаркие фото звезды

Известная Instagram-модель Аманда Николь Мартин пожаловалась на недостаток секса и неустроенную личную жизнь.

Об этом блогерша рассказала в интервью Daily Star, заявив, что виной всему ее образ в социальных сетях.

Аманда Николь Мартин Instagram

Так, по словам Аманды, из-за образа жизни, который она показывает в Instagram, многие считают ее эскортницей. Поэтому ее личная жизнь страдает:

"Я довольно одинока, и секса у меня меньше, чем у любой другой девушки".

Аманда Николь Мартин Instagram

Как утверждает сама Мартин, она самостоятельно зарабатывает себе на жизнь. Более того, по словам модели, в отношениях она часто балует своих парней. Например, экс-бойфренду блогерша подарила BMW.

"Каждый год я получаю около 700 тысяч долларов", - говорит Аманда.

Аманда Николь Мартин Instagram

Аманда признается, что пыталась знакомиться с парнями через специальные приложения, однако ее аккаунт сразу блокируют, так как воспринимают его за фейк.

Аманда Николь Мартин Instagram

Также модель считает, что скромные парни не осмеливаются написать ей. А вот известные блогеры пишут ей довольно часто, однако она не уверена в их верности.

Аманда Николь Мартин Instagram

Аманда Николь Мартин Instagram

Аманда Николь Мартин Instagram

Аманда Николь Мартин Instagram

Аманда Николь Мартин Instagram

Аманда Николь Мартин Instagram

Аманда Николь Мартин Instagram

Аманда Николь Мартин Instagram

Аманда Николь Мартин Instagram

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