Имитация оргазма: исследователи назвали неожиданный плюс

В США исследователи Техасского университета пришли к выводу, что женщинам нужно обязательно имитировать оргазм, чтобы испытывать его в реальности.

Они предположили, что причиной этого может быть самовнушение, пишет "Медикфорум". В испытаниях приняли участие почти 1000 женщин.

"Дамы, которые занимаются имитацией оргазма в попытке испытать это ощущение самостоятельно, чаще всего добиваются поставленной цели, по сравнению с теми, кто имеют такие же желание, но предпочитают своим партнерам не врать. Как полагают исследователи, имитация оргазма как психологическая тренировка может быть полезной", – уточнили медики.

Однако частая имитация может оказать и негативный эффект. По мнению исследователей, женщины, которые годами обманывают своих партнеров и при этом не испытывают настоящего оргазма, вредят своим отношениям.

Частая имитация может привести к разрушению отношений bbc ua

Как писал OBOZREVATEL, ученые развенчали популярный миф о похудении и занятиях сексом. По их мнению, интимная жизнь не способна заменить спортивные тренировки.

Однако оргазм может не только способствовать похудению, а и хорошо влиять на здоровье.

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