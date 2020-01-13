Хотел, как у быка: в Мексике мужчина получил трехдневную эрекцию. Фото

Мексиканец попал в больницу из-за трехдневной эрекции после приема сексуального стимулятора, используемого для разведения быков.

Мужчина получил неотложную хирургическую помощь. Об этом сообщает Daily Mail.

Он заявил врачам, что принял таблетку, так как планировал заняться сексом с 30-летней подругой. Ради покупки стимулятора он специально съездил в штат Веракрус на востоке Мексики.

В каком состоянии находится мужчина после операции, не уточняется.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Запорожье мужчина попал в больницу с гайкой на половом члене – чтобы спасти детородный орган, медикам пришлось вызывать спасателей. Накрутила же её туда, по словам местных СМИ, его жена.

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