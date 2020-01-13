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13 января • обновлено в 17:44
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/ Секс

Хотел, как у быка: в Мексике мужчина получил трехдневную эрекцию. Фото

3.7т
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Мексиканец попал в больницу из-за трехдневной эрекции после приема сексуального стимулятора, используемого для разведения быков.

Мужчина получил неотложную хирургическую помощь. Об этом сообщает Daily Mail.

Хотел, как у быка: в Мексике мужчина получил трехдневную эрекцию. Фото
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Он заявил врачам, что принял таблетку, так как планировал заняться сексом с 30-летней подругой. Ради покупки стимулятора он специально съездил в штат Веракрус на востоке Мексики.

Хотел, как у быка: в Мексике мужчина получил трехдневную эрекцию. Фото

В каком состоянии находится мужчина после операции, не уточняется.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Запорожье мужчина попал в больницу с гайкой на половом члене – чтобы спасти детородный орган, медикам пришлось вызывать спасателей. Накрутила же её туда, по словам местных СМИ, его жена.

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Автор
Мария Дидык
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