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Хороший секс: стало известно, что влияет на качество

4.3тЧитать материал на украинском

Хороший секс напрямую связан с нашей фантазией, которая усиливает желание, ведь мозг - это самая эрогенная зона.

Для того, чтобы усилить чувственные моменты во время полового акта, стоит запустить в своей голове "эротическое кино", говорится в Bild.

Ведущая колонки о сексе в журнале Playboy София Андрески рассказала для издания, что, по ее мнению, книги с эротическим сюжетом лучше подходят для стимулирования собственных фантазий.

Хороший секс: стало известно, что влияет на качество
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"Тот, кто смотрит порно, тренирует мозг на определенные картинки, и это со временем приедается. А вот при чтении эротической литературы передозировка маловероятна", - поделилась Андрески.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сабине Вайс, психолог и семейный терапевт из Вены, убеждена в том, что отношения без секса также могут быть счастливыми.

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