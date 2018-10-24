Хороший секс: стало известно, что влияет на качество

Хороший секс напрямую связан с нашей фантазией, которая усиливает желание, ведь мозг - это самая эрогенная зона.

Для того, чтобы усилить чувственные моменты во время полового акта, стоит запустить в своей голове "эротическое кино", говорится в Bild.

Ведущая колонки о сексе в журнале Playboy София Андрески рассказала для издания, что, по ее мнению, книги с эротическим сюжетом лучше подходят для стимулирования собственных фантазий.

"Тот, кто смотрит порно, тренирует мозг на определенные картинки, и это со временем приедается. А вот при чтении эротической литературы передозировка маловероятна", - поделилась Андрески.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сабине Вайс, психолог и семейный терапевт из Вены, убеждена в том, что отношения без секса также могут быть счастливыми.