Кто из девушек не мечтал пройтись по Родео Драйв в шикарном платье летящей походкой, покачивая бедрами и воображая себя Джулией Робертс? Или, как Шерон Стоун, глядя в глаза собеседнику, перекинуть ногу на ногу, продемонстрировав полное отсутствие нижнего белья? Ловить с закрытыми глазами капли меда, как Ким Бесингер? (Еще бы и кормил медом Мики Рурк – вообще отлично).

Киношные сюжеты во многом влияют на наши фантазии, в том числе эротические, подсовывая нам тот или иной красивый сценарий. Увы, в реальности над созданием вашей "мизансцены" не будут работать несколько десятков человек, начиная от гримеров и костюмеров, заканчивая декораторами, и выглядеть все будет несколько иначе, чем хотелось. Давайте разберем самые типичные "киношные" фантазии, которые пытается повторить каждая вторая девушка:

1) Секс на берегу моря

Ну ладно, если не сложилось с морем, то хотя бы просто на пляже.

Ожидание: романтика, закат, шелест волн, дуновение бриза на разгоряченной поцелуями коже, страсть и упоение моментом.

Реальность: Найти пляж или место на пляже, так чтобы этим моментом упивались только вы, а не еще десяток благодарных за бесплатное шоу зрителей, с легкой руки которых вы вполне можете стать звездами youtube. Так что о спонтанности момента можно забыть. Заодно не плохо захватить достаточно большое покрывало, ибо соитие на песке это тот еще экстрим. Песок будет везде, даже там, где ему в принципе быть не положено и ощущения будут исключительно болезненными. По вашей походке утром все поймут, что у вас был секс. С песком. Соленная вода также не очень хороший "помощник", потому что начисто вымывает природную смазку и подарит вам раздражение на несколько дней. Если это не пляж отеля, который убирают, а территория попроще, есть большой шанс наткнуться на битые стекла или куски жестяных банок и прочие травмоопасные сюрпризы в песке.

Вывод: Распить на пляже бутылочку просеко, вдохновиться закатом и романтикой, а игры перенести в менее людное и более безопасное место.

2) Сеновал

Ожидание: побыть игривой селянкой, которую мягкое душистое сено нежно примет в свои объятия, а твой любимый пастушек будет ласкать тебя до зари

Реальность: Это только в голове городских жительниц сено мягкое и приятное. На практике это будет жесткая и царапающая "постель", впивающаяся острыми травинками во все части тела. Пыль, пыльца и запах – это отдельная часть удовольствия и если вы подвержены аллергии – то единственная ласка, которую вы окажете партнеру это чихать в него не переставая. Приятный бонус – крысы, мыши и змеи обожают жить именно на сеновале. Ну и финальный аккорд – на следующий день вам будет чем заняться, вы будете вычесывать из волос сено.

Вывод: Если не пугает все вышеописанное – дерзайте. Главное, чтобы не пришел хозяин сеновала с вилами.

3) Он завязал тебе глаза и кормит тебя всякими вкусностями

Ожидание: интригующе, романтично, неожиданно, дает партнеру проявить фантазию

Реальность: Эти "вкусности" как минимум должны быть в наличии. Далеко не у всех свежие ягоды и фрукты, вина, мед, оливки, морепродукты и прочее деликатесы являются стандартным ассортиментом холодильника, поэтому о спонтанности опять же речь не идет. "Романтичный" набор в виде куска докторской колбасы и ложки кетчупа после вас вряд ли порадует, кроме того, с завязанными глазами очень многие люди испытывают дискомфорт и чувствуют себя крайне глупо. Также надо помнить, что мед и расплавленный шоколад – это не только сладко и вкусно, но еще и липко, намертво пристает к волосам и крайне болезненно "склеивает" вас друг с другом.

Вывод: Взбитые сливки и фрукты может прекрасно разнообразить вашу прелюдию, но вряд ли нужно мешать обед и секс в одну койку-тарелку.

4) Прийти на свидание в красивом белье и длинном плаще. Или только в плаще

Ожидание: мужчина сойдет с ума от вашей смелости, раскованности и сексуальности.

Реальность: вполне может быть, если этот "экспромт" заранее спланирован и организован. Самая лучшая импровизация – хорошо продуманная. Из жизни знаю историю, когда она ворвалась к нему в кабинет и распахнула плащ, а из соседней переговорной вышел весь состав директоров. Впечатлила всех. Еще одной даме, краснея и запинаясь, пришлось объяснять почему она категорически не может идти с ним сегодня в театр на шикарную премьеру (парень тоже хотел сделать сюрприз).

Вывод: лучше ограничится отсутствием белья под одеждой и в нужный момент на это намекнуть. Эффект будет не хуже, а риска попасть в глупую ситуацию гораздо меньше.

5) Секс в публичном месте

Ожидание: экстрим, адреналин, страсть, сумасшедшие эмоции, нереальный оргазм

Реальность: кабина лифта, тихий двор, нелюдная часть парка, пустой ряд кинотеатра – все эти "проверенные" места не исключают присутствие зрителей, которых вы можете не заметить. А вот они вас и заметят, и оценят. Если не смущает – почему бы и нет. Главное, не выбирать места, где ваши приключения могут увидеть дети или вы можете оскорбить чьи-то чувства, например, церковь.

Вывод: если все с умом и безопасно – это действительно может быть очень приятно. Главное получить позитив, а не найти приключений на свои последние девяносто и долго объяснять полиции, что вы "ничего такого не делали".

Фантазии – это самая пикантная приправа к сексу и вместо того, чтобы пытаться повторить заезженные киношные сюжеты – попробуйте придумать свою игру. Главное - начать.