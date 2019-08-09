Голые женщины и смелые позы: известный фотограф устроил в Карпатах горячую фотосессию. 18+

Известный фотограф из Европы Ян Маклайн устроил горячую фотосессию в Карпатах с голыми женщинами, позировавшими в откровенных позах.
Соответствующие снимки и видео опубликовали прикарпатец Юрий Соломченко и сам мастер на своих страницах в Facebook (чтобы посмотреть ролики 18+, проскролльте до конца страницы).
"Как вы знаете, сейчас проходит фото-тур по Карпатам. Маленький видео-бэкстейдж с первой съемки. Приглашаю в следующий тур 23-30 августа", – подписал Маклайн под одним из роликов.
Фотосессия в стиле ню в Карпатах
Юра Соломченко / facebook
На фото в стиле "ню" модели позировали совершенно голыми, прикрывая интимные части тела руками или какими-нибудь предметами, при этом находясь в совершенно пикантных позах. Все это происходило на фоне природы и прекрасных Карпат.
Голая фотосессия
Юра Соломченко / facebook
Фото в стиле "ню"
Юра Соломченко / facebook
Голая модель в Карпатах
Юра Соломченко / facebook
Фото ню в Карпатах
Юра Соломченко / facebook
Провокационная фотосессия
Юра Соломченко / facebook
Голая модель
Ян Маклайн / facebook
Возле домика в Карпатах
Голая модель возле домика
Голая модель в откровенном позе
Модель в стиле ню
Модель на фоне гор
Провокационное фото
Как сообщал OBOZREVATEL, Маклайн когда-то оказался в центре скандала из-за подобной фотосессии. В сети были опубликованы кадры с московской моделью, которая голой снималась в священных местах Горного Алтая
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