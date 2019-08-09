Главная Новости
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Секс

Голые женщины и смелые позы: известный фотограф устроил в Карпатах горячую фотосессию. 18+

502 Читать материал на украинском

Известный фотограф из Европы Ян Маклайн устроил горячую фотосессию в Карпатах с голыми женщинами, позировавшими в откровенных позах.

Соответствующие снимки и видео опубликовали прикарпатец Юрий Соломченко и сам мастер на своих страницах в Facebook (чтобы посмотреть ролики 18+, проскролльте до конца страницы).

"Как вы знаете, сейчас проходит фото-тур по Карпатам. Маленький видео-бэкстейдж с первой съемки. Приглашаю в следующий тур 23-30 августа", – подписал Маклайн под одним из роликов.

Фотосессия в стиле ню в Карпатах

Фотосессия в стиле ню в Карпатах

Юра Соломченко / facebook

Новости
Самая красивая легкоатлетка Украины рассказала о предложениях сняться голой

На фото в стиле "ню" модели позировали совершенно голыми, прикрывая интимные части тела руками или какими-нибудь предметами, при этом находясь в совершенно пикантных позах. Все это происходило на фоне природы и прекрасных Карпат.

Голая фотосессия

Голая фотосессия

Юра Соломченко / facebook

Фото в стиле

Фото в стиле "ню"

Юра Соломченко / facebook

Голая модель в Карпатах

Голая модель в Карпатах

Юра Соломченко / facebook

Фото ню в Карпатах

Фото ню в Карпатах

Юра Соломченко / facebook

Провокационная фотосессия

Провокационная фотосессия

Юра Соломченко / facebook

Голая модель

Голая модель

Ян Маклайн / facebook

Возле домика в Карпатах

Возле домика в Карпатах

facebook

Голая модель возле домика

Голая модель возле домика

facebook

Голая модель в откровенном позе

Голая модель в откровенном позе

facebook

Модель в стиле ню

Модель в стиле ню

facebook

Модель на фоне гор

Модель на фоне гор

facebook

Провокационное фото

Провокационное фото

facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Маклайн когда-то оказался в центре скандала из-за подобной фотосессии. В сети были опубликованы кадры с московской моделью, которая голой снималась в священных местах Горного Алтая

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Место
Украина
Тег
фотосессия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...