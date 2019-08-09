Голые женщины и смелые позы: известный фотограф устроил в Карпатах горячую фотосессию. 18+

Известный фотограф из Европы Ян Маклайн устроил горячую фотосессию в Карпатах с голыми женщинами, позировавшими в откровенных позах.

Соответствующие снимки и видео опубликовали прикарпатец Юрий Соломченко и сам мастер на своих страницах в Facebook (чтобы посмотреть ролики 18+, проскролльте до конца страницы).

"Как вы знаете, сейчас проходит фото-тур по Карпатам. Маленький видео-бэкстейдж с первой съемки. Приглашаю в следующий тур 23-30 августа", – подписал Маклайн под одним из роликов.

Фотосессия в стиле ню в Карпатах Юра Соломченко / facebook

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На фото в стиле "ню" модели позировали совершенно голыми, прикрывая интимные части тела руками или какими-нибудь предметами, при этом находясь в совершенно пикантных позах. Все это происходило на фоне природы и прекрасных Карпат.

Голая фотосессия Юра Соломченко / facebook

Фото в стиле "ню" Юра Соломченко / facebook

Голая модель в Карпатах Юра Соломченко / facebook

Фото ню в Карпатах Юра Соломченко / facebook

Провокационная фотосессия Юра Соломченко / facebook

Голая модель Ян Маклайн / facebook

Возле домика в Карпатах facebook

Голая модель возле домика facebook

Голая модель в откровенном позе facebook

Модель в стиле ню facebook

Модель на фоне гор facebook

Провокационное фото facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Маклайн когда-то оказался в центре скандала из-за подобной фотосессии. В сети были опубликованы кадры с московской моделью, которая голой снималась в священных местах Горного Алтая

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