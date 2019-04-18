Голова больше не "заболит": в Киеве пройдет мастер-класс по сексу

19 апреля, в 20.15, в киевском отеле Cherry Twins можно будет разобраться во множестве вопросов, связанных с сексом.

По какому адресу?

Отель Cherry Twins расположен на улице Салютной 32. Забронировать место можно по телефону 067 4411723.

Что будет на встрече?

"Какая я и какой у меня секс"? От чего зависит женская сексуальность? Как влиять на женское либидо? Как сказываются наши социальные роли на интимной жизни? Поможет найти ответы на эти вопросы Оксана Сидун - кандидат психологических наук, семейный психолог, гештальт-терапевт, медийный психолог на специальном мастер-классе.

"В жизни женщина может реализовывать множество ролей – домохозяйка, содержанка, бизнес-леди, мама, любовница и тд. Как все эти роли влияют на чувственность и есть ли в этом взаимосвязь. Как на это влиять и как это менять Мастер класс полезен не только для женщин, которые хотят разобраться в себе, но и для мужчин, которые хотят лучше понимать свою любимую. Как изменить пресловутое "голова болит" на "я тебя хочу". Приходите и узнаете", — передает пресс-служба Cherry Twins.

Как будет происходить мастер-класс?

"Интерактивная форма, т.е. участие гостей в диалоге, а не лекция. Это психологические упражнения, мини-сессии и общение. Важна каждая участница группы и ее мнение", — объяснили в отеле.

"Создается специальная атмосфера для легкого обсуждения не простых тем. Участие возможно как парное, так и одиночное. Стоимость билета 600 грн и как всегда – скидка для пар МЖ – 1000 грн", — добавили в Cherry Twins.

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