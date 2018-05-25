Годы - не помеха? Эксперты объяснили отношение к сексу у мужчин разных возрастов

В отличие от женщин, для мужчин в сексуальной жизни большую роль играет физиология, чем проявления чувств и эмоциональная составляющая.

Тем не менее, эксперты в области сексологии давно выяснили, что в разные периоды жизни мужчины по-разному относятся к интимной близости. О том, чего ждут от секса мужчины разных возрастов, пишет Clutch.

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1. Мужчины в возрасте 25 - 30 лет: пик сексуального влечения.

Молодые люди в этом возрасте не особо разборчивы и активно меняют партнерш, количество им заменяет качество. Это время экспериментов, новизны, приобретения опыта и укрепления самооценки мужчины. Чтобы "зацепить" молодого человека, как можно больше внимания уделяйте спонтанности, загадочности, учитесь удивлять. Разумеется, необходимо овладеть "техническими" навыками - научиться делать эротический массаж, освоить разные техники интимных удовольствий, в том числе и необычные (в зависимости от личных предпочтений каждого).

2. Мужчины в возрасте 30-45 лет: пора осознанности.

На первый план выходит единство жизненных целей и приоритетов, а не сексуальная жизнь. Мужчины ценят интеллектуальный потенциал и умение надевать не только короткую юбку, но и элегантный деловой костюм. Важно стать не только привлекательной, но и душевной. На физическом уровне мужчина хочет, чтобы женщина о нем заботилась. Постарайтесь стать другом для мужчины. Не переделывайте его, а поймите и примите все преимущества и недостатки его характера. В эту пору обычно мужчина уже понимает, чего он хочет от жизни, и от женщины. Надо только услышать и дать ему нужное. Только без страданий и манипуляций - ведь на длинной дистанции обманывать и подыгрывать тяжело.

3. Мужчины после 45: седина в бороду — бес в ребро.

После 45 сексуальная функция у мужчины начинает угасать. Здесь необходимо создавать максимально благоприятные условия для половой жизни. Чтобы никто не отвлекал, было время предвкушать, настроиться, уединиться, "переключиться". Нужно стараться поддерживать общее здоровье мужчины на уровне, ведь при недугах сексуальная функция теряет свою актуальность. Главный девиз этого времени - регулярность на благоприятной почве. Можно и нужно добавлять в близость все больше интимности, компенсируя снижение страсти.

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