В Інтернеті сила-силенна дописів про те, як чоловікам не подобаються розмови з жінками після інтиму. Однак серед опитаних мною чоловіків лише невеликий відсоток зізналися, що вони мають таку проблему. Хоча кілька фраз, які б вони воліли не почути після сексу, таки назвали. Про них — далі.

Правда ми одружимось?

Це просто як у бородатому анекдоті "Саша сказав "Привіт!", а Маша вже народила і назвала трьох дітей". Мабуть, такі жінки — жертви виховання за зразком століття так 19-го, відповідно до якого після сексу чоловік, мов справжній джентльмен, має запропонувати руку та серце. Поїзд пішов, імена вже вибрані, майбутня теща в курсі. Про тещу, я, звісно, жартую. Хоча ні, не жартую.

Новости Секс и игрушки для взрослых

А про що ти думаєш?

Ні про що він не думає! Чоловік щойно витратив купу сил і енергії, отримав задоволення, у його голові — порожнеча, яка дзвенить. Більшість опитаних мною чоловіків переконують, що після сексу вони хочуть просто до ванної, потім покурити (якщо курить), а далі перекусити чи повернутися у ліжко й обійматися із коханою жінкою, в крайньому разі якийсь фільм разом подивитися. Коротше кажучи, що завгодно, тільки не думати.

А от мій колишній…

Все, провал, розходимось. Любі жінки, ну хіба вам було б приємно слухати про любовні пригоди вашого нинішнього із його колишньою? Звісно, що ні. Тому, заради вашого ж блага, не розповідайте партнеру про вашого колишнього незалежно від того, був він великим гігантом маленького сексу чи маленьким гігантом великого сексу. Якщо вже так хочеться, обговоріть це якось потім із подругами за келихом вина.

В тебе був оргазм?/Ти кінчив?

Чоловіки теж симулюють оргазм, як і жінки. Ще у 2010 році було проведене опитування серед двох тисяч чоловіків, під час якого 17% з них зізналися, що, так-так, не дивуйтеся… симулюють оргазм. Причин може бути чимало: починаючи від бажання не образити партнерку і закінчуючи проблемами з еякуляцією.

Тому запитання, чи був у чоловіка оргазм, має право на існування, але щиро дратує чоловіків, як виявилося. Якщо ви мали секс із постійним партнером, то і так знатимете відповідь на це питання, якщо це була зустріч на одну ніч — чоловік навряд задовольнить вашу цікавість, зате сам точно лишиться задоволеним, якщо ви на початку стосунків, з’ясувати це, звісно, можна, але точно не одразу у ліжку.

Я тут подумала…

…про що мова йтиме далі, важко й уявити, адже варіантів може бути безліч — починаючи від бажання пофарбувати волосся, зробити вдома ремонт аж до, дивись пункт перший, народити трьох дітей, імена вже вибрані. Для чоловіка ця фраза означає тільки одне — треба вшиватися, бо "справа пахне керосином". Чи втече він, залежить вже від чоловіка і на якому етапі ваші стосунки. Але таким чином ви безпомилково, безпрограшно і зі 100% вірогідністю зіпсуєте настрій будь-якому чоловіку.

Спілкуйтеся одне з одним, але одразу після сексу, любі жінки, варто трохи помовчати — більшість чоловіків вважають за краще саме цей варіант.

Гарних вам слів і пристрасних ночей!