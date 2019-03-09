Развеяны популярные мифы о женском оргазме

Женский оргазм является спорной темой, о которой можно многое прочитать в интернете, но мужчины часто заблуждаются, думая, что разбираются в этом вопросе.

Существует несколько популярных мифов о высшей точке наслаждения во время секса, которые эксперты развеяли в материале журнала Сosmopolitan, ведь даже некоторые женщины продолжают в это верить.

Женщины всегда получают оргазм во время вагинального секса

По результатам исследований Общества акушеров и гинекологов Канады, только около 30% женщин способны достигать оргазма во время вагинального секса без дополнительной стимуляции.

Все точно знают, где точка G

Существование точки G пока находится под сомнением, как и то, что с помощью ее стимуляции можно достичь оргазма. Предположительно, она находится на задней стенке влагалища. Но не всем женщинам нравится стимулировать в этой области.

Если нет оргазма, значит фригидная

Под фригидностью врачи подразумевают полное отсутствие полового влечения и низкую способность к половому возбуждению. Аноргазмия — это отсутствие оргазма, которого насчитывается несколько видов. Причин – много: от того, что не нравятся действия партнера, до физиологических особенностей.

соцсети

Сквирт — это женская эякуляция

По этому вопросу до сих пор ведутся ожесточенные споры. Во время возбуждения и секс у женщин выделяется вагинальный секрет, который создает естественную смазку. В процессе оргазма из органа, который называется железой Скина, выделяется немного специфической беловатой жидкости. Этот процесс является эякуляцией. А сквирт, по мнению ученых, это выделения из мочевого пузыря. Но до сих пор этот процесс не изучен.

Секс pixabay

Нет оргазма = плохой любовник

Исследования подтверждают, что у женщин, которые во время секса концентрируются на эротических мыслях и ощущениях тела, больше шансов получить оргазм. Удовольствие зависит от комбинации сенсорных и психологических сигналов. Мозг и нервная система контролируют работу желез и гениталий, влияя на степень сексуального желания и оргазм.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что частый просмотр порно связан с тяготением к бисексуальности.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!