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Елена Соловьева
Елена Соловьева
владелица отеля для ролевых игр Все статьи автора

Ты хочешь быть правой или счастливой?

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Ты хочешь быть правой или счастливой?... Вот вопрос, который когда-то задала мне мама, после очередного рыдания у нее на груди о том, как "он меня не понимает". Этот вопрос перевернул мое понимание отношений.

Все, кто хотя бы раз жил с другим человеком под одним потолком больше года, поймут о чем я. А если речь идет не пяти годах и более, то скептически улыбнуться в придачу.

Ты хочешь быть правой или счастливой?

В жизни каждой пары наступает момент, когда влюбленность и кураж первой страсти проходит и это НОРМАЛЬНО. Наступает взрослая стадия отношений, когда знаешь и видишь все недостатки, не идеализируешь минусы, не придумываешь не существующие достоинства.

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И вот тут у вас есть два пути – пожизненный бытовой ад, где вас держат совместно накопленные обязательства с материальными благами, либо … счастье. Тихое, нежное, трепетное, настоящее.

Казалось бы, выбор очевиден, тогда почему 85% живут в аду? Потому что мы выбираем быть ПРАВЫМИ, а не СЧАСТЛИВЫМИ.

Нас никто и никогда не учил, что мужчина и женщина – это РАЗНЫЕ миры, которые отличаются не только по половому признаку, но восприятием мира. То есть это как бы все знают в наш умный просвещённый век, но ни черта не принимают во внимание.

И вот две аксиомы счастья от Соловьевой:

- Мы разные

- Любовь – это принятие и безоценочность

Как мы в большинстве своем строим отношения? По принципу "око за око, зуб за зуб".

Он пришел домой на 3 часа позже? Сейчас она ему расскажет, почем фунт лиха, ведь она же права…. Она ждала, с горячим ужином… Да, права. Но ему нужна была перезагрузка, пару часов без контроля и звонков, в "своем" мире. Прими это. Он другой. Ему нужна "своя территория". Уважай его потребности и он ответит тем же.

Ты пришел домой, принес денег, а она вместо спасибо орет, как белый медведь в теплую погоду? Так она не из за денег орет. Вообще без повода. Это сигнал тебе, не разумному, что ей плохо, что ее надо обнять, что у нее "садятся батарейки". Женщина заряжается лаской, нежностью, мужским вниманием. Обними ее и увидишь самую прекрасную девочку в мире. Но искренне, не для "галочки".

Нет в этом алгоритме ни логики, ни справедливости. Тебя пилят, а ты должен обнимать. Тебе сделали больно, а ты без претензий. ДА. НО именно на этом и строиться счастье.

Понимание и готовность слышать. Не воевать, ни доказывать, ни добивать. ПРИНИМАТЬ.

И еще один маленький секрет – ваш вечер. Раз в неделю. Без детей, проблем, работ, телефонов, ссор. Несколько часов. Вас двое, как раньше. В любимом кафе или гуляя по парку, сбежать на дачу, снять номер в отеле. Как угодно, но только вас двое.

Вы же не ленитесь ходить на тренировки или на учебу? Так и с отношениями. Чтобы ваша любовь жила, ей нужно уделять время.

Cherry Twins – это лучшее место, чтобы побыть вдвоем.

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