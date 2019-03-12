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Елена Соловьева
Елена Соловьева
владелица отеля для ролевых игрВсе статьи автора

Ролевые игры как профилактика разводов

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Никогда не задумывались, почему все сказки заканчиваются свадьбой? Ведь по идее — с этого момента все только начинается! Но нам остается только догадываться, как быстро Золушка "достала" принца маниакальной любовью к чистоте, как смог другой принц ужиться с 7-ю гномами и тд.

А в жизни все происходит почти как в сказке — первый год отношений вы не можете расстаться, больше чем на несколько часов, бесконечные ласки, забота, поцелуи до опухших губ, страсть, эмоции через край. Вы влюблены и счастливы.

Второй год — вам уютно и очень родненько вместе, ваша близость чувственна и наполнена любовью, и пусть она чуть реже, чем раньше и без таких "феерверков", но все же…

Третий год — ребенок, работа, зал, кошка, ремонт, ипотека, поспать бы, давай завтра... И вот уже нет времени и сил на любимого человека, а сексуальные утехи вообще отошли на второй план, потому что завтра совещание и надо нормально выглядеть. И все это скорее раздражает, чем радует... Но секса то хочется...

"Тайминг" таких метаморфоз у каждой пары свой — месяцы или годы — но печальный вывод один для всех — если не работать над тем, чтобы сохранить страсть и чувство влюбленности, быт, рутина и привычка убьют ваши отношения. Вы вроде бы вместе, и все "как у всех", но страсть ушла, и остались два человека под одним потолком, которых друг с другом удерживают скорее обязательства и проблемы, чем чувства и желания.

Думаю, очень многим парам знакома такая ситуация. А дальше все банально — мы все хотим эмоций. Не получаем их дома, значит "добираем" на стороне. Измены, ссоры, ложь, грязь и вот тут уже вырулить назад очень сложно. В Украине 75% пар разводятся на 3-4 году совместной жизни, т.е. не могут пережить даже первый кризис отношений.

Есть ли выход? Конечно. Но это не панацея и не "волшебная таблетка", а самое главное — что этот метод также потребует от вас усилий и терпения. Плыть по течению под девизом "как у всех" или работать над отношениями — это только ваш личный выбор.

Мой выбор был очевиден — я хотела сохранить у своего мужчины интерес к себе, чувство влюбленности, страсть и возбуждение на долго, а не только на первый год. Получилось? Более чем. Потому что научились быть друг для друга РАЗНЫМИ.

Конечно, если чувств нет, и вы больше не цените или не уважаете своего партнера, вам просто нравяться новые амурные приключения, и вы не собираетесь себя ограничивать — никакие рецепты и игры вам не помогут.

Если вы все же хотите сберечь близость и страсть в вашей паре, вам придется научится говорить друг с другом не только о проблемах, заботах и быте, но и о сексе.

Чтобы дать возможность семейным парам разнообразить свою интимную жизнь и научиться реализовывать фантазии друг друга я открыла первый в Киеве и в Украине отель для ролевых игр Cherry Twins.

Знаете, с каким парадоксом я сталкиваюсь чаще всего? Два человека много лет хотят одного и того же. Мечтают и возбуждаются на очень схожие сюжеты, но стесняются признать друг другу в своих фантазиях. Так и живут годами с нереализованными желаниями, наживая себе комплексы и психосоматические проблемы. Увы, полное отсутствие сексуального образования в Украине, все еще высокая табуированность темы секса и все, что с ним связано, приводит к тому, что пары не умеют обсуждать желания и стесняются учиться.

У европейских пар есть традиция — "вечер для себя". Это один вечер в неделю, когда дети с няней или бабушкой, и нет никаких разговоров о делах и проблемах, только вы и ваша любовь. Пары гуляют, ужинают где-то в любимом месте и потом уединяются в тематических отелях, которых в Европе очень много. В таких отелях каждый номер — это декорация к сексуальной фантазии — от романтичных до жестких БДСМ. Здесь пары могут играть в ролевые игры и воплощать все свои желания, не озадачиваясь, как превратить свою спальню в школьный класс или кабинет врача, покупкой специальной секс мебели или девайсов.

Ролевая игра — это "перезагрузка" ваших отношений. Вы можете ненадолго стать другими людьми, поменяться ролями, побыть в несвойственной для себя роли, вытворять, все что хотите — это сейчас вообще не вы, это роль. Уже доказано сексологами, что пары, практикующие такие игры практически не расходятся и на долго сохраняют страсть в отношениях.

Конечно, не обязательно ехать для игры в отель или куда-либо еще, можно играть и дома, если вам позволяют условия и обстоятельства. Одно НО — дома сложно создать нужную атмосферу и антураж. Это во-первых, а во вторых — те игрушки для взрослых, которые вы можете попробовать, например, в номерах Cherry Twins, вы вряд ли разместите в своей спальне: качели для секса, кресты для фиксации, столы для порки, станки для фиксации тела — и все это может быть как жесткое и страшное, так и гламурное из белой нежной кожи. У нас есть варианты для любых фантазий. И самое важное, что тематический номер помогает паре избежать смущающего диалога с описанием своей фантазии — достаточно просто выбрать номер и сделать партнеру сюрприз. У нас есть даже готовые сценарии игры к каждой комнате.

За год работы в Cherry Twins побывало несколько тысяч пар. Более 25 после наших комнат-фантазий передумали разводиться. Это только те случаи, о которых нам рассказывают сами гости.

Счастливые, влюбленные, с горящими глазами и держащиеся за руки — вот как выходят пары из наших номеров. Ролевая игра и воплощение совместных фантазий — это неимоверно сближает пару. Это доверие и умение не стесняться друг друга, чувствовать партнера и выражать свои эмоции без обмана. Когда пары понимают, как это делать – у них в корне меняются отношения не только в постели, но и в жизни. Они берегут друг друга и очень ценят чувства, которые между ними есть

Не бойтесь менять свою жизнь и не откладывайте "на завтра" вашу любовь.

"У меня для тебя сюрприз" или "я хочу поиграть в…" — напишите своей половинке уже сейчас, и кто знает, может быть ваш вечер будет далек от привычного сценария?

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Елена СоловьеваЕлена Соловьева
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