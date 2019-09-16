И жили они долго и счастливо. 3 года счастливо и 57 лет долго.

Как только проходит эйфория первых лет влюбленности, дальше мы начинаем "тянуть лямку" общего быта. Разделяем ответственность, проблемы, заботы, воспитание детей, общий кредит и выходные с родственниками. Вот только счастье уходит. Бабочки в животе уступают место тараканам в голове.

И начинаем "добирать" эмоции, кто как умеет. Идем по пути наименьшего сопротивления. Заводим романы на стороне, придумываем хобби, которому отдаем эмоции, кидаемся в спорт или в алкоголь… Куда угодно, но только не в работу над отношениями.

Потому что это сложно. Это требует сил, терпения, понимание, а главное – изменений в первую очередь в самом себе. Притом, что рецепт стар как мир, прост и понятен – Его Величество Секс. И пусть сейчас моралисты поднимают скептический крик, НО – нет пар, счастливых днем, и не удовлетворенных ночью.

Как только вам в постели интересней посмотреть кино, чем приласкать друг друга – пора задуматься. Прожить под одним потолком десятки лет и хотеть друг друга, как в первые годы? ДА! Вполне реально! Просто в нашей стране никто и никогда не уделял внимание сексуальной стороне жизни пары. Это казалось чем то стыдным и само собой разумеющимся, не требующим пояснений.

Согласно статистике, пары, практикующие ролевые игры крайне редко разводятся.

Пары, которые не стесняются обсуждать друг свои желания и фантазии, а главное воплощать их в жизнь – ведут полноценную сексуальную жизнь и не нуждаются в эмоциях на стороне.

Проблема одна – таких пар единицы. Потому что комплексы, шоры, стыд, отрицание очевидного под лозунгом "ну так же у всех". Не выбирайте между "долго" и "счастливо". А мы поможем вам воплотить все ваши фантазии и научим не стесняться своих желаний.Cherry Twins. Отель для ролевых игр. Создан, чтобы каждая пара смогла быть счастливой

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!