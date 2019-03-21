Эксперты заявили об опасности регулярного просмотра порно в подростковом возрасте

Специалисты считают, что просмотр интернет-порно в подростковом возрасте плохо влияет на их отношения в будущем.

По словам экспертов, очень много людей страдают от порно-привычек своих партнеров. Ведь просмотр материалов для взрослых создает вполне нереалистичные ожидания, когда речь идет о сексе, сообщает Daily Mail.

Специалисты отмечают, что порно-материалы вызывают зависимость. Процесс просмотра входит в привычку, и людям уже требуются все новые и новые дозы. После чего сексуальная жизнь перестает приносить удовольствие — они могут возбудиться только с помощью порнографии.

Фото: Businesslike.ru

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Также отмечается, что со временем, людям требуется большее количество стимулятора, чтобы получить первоначальный эффект. Поэтому для достижения первоначального возбуждения они начинают использовать уже более жесткие, откровенные, извращенные и эксцентричные материалы.

Фото: еdinstvennaya.uа

Как сообщал OBOZREVATEL, сексологи пришли в выводу, что отказ от секса чреват самыми серьезными последствиями для женского организма.

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