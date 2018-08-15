Когда мы думаем о сексуальной жизни других людей, мы уверены, что она у них гораздо интереснее. Но почему нам так кажется? И что происходит на самом деле?

Исследования показывают, что мы сильно преувеличиваем сексуальную активность молодежи, а мужчины имеют, прежде всего, ложное представление об интимной жизни молодых женщин.

Недавно маркетинговая компания Ipsos завершила долгосрочное исследование, посвященное нашим ошибочным представлениям о различных вещах. Его результаты вскоре выйдут в свет в книге The Perils of Perception ( "Ошибки нашего воображения").

В ходе исследования у британцев и американцев, в частности, спросили, как часто, по их мнению, люди в возрасте 18-29 лет в их стране занимались сексом в последние четыре недели.

Участники опроса в обеих странах в среднем предположили, что молодые мужчины имели половые отношения 14 раз за последний месяц.

Тогда как по данным комплексных исследований сексуального поведения, фактическая цифра составляла в среднем пять сексуальных актов у британцев и четыре - у американцев.

Иными словами, опрашиваемые считали, что молодые люди занимаются сексом почти через день - то есть 180 раз в год, тогда как в реальности - это лишь скромные 50 раз.

Интересно, что респонденты-мужчины ошибались еще больше, отметив, что сексуальная активность молодых женщин составляет потрясающие 22 раза в месяц в Великобритании и 23 раза - в США. Настоящая цифра, однако, - примерно пять раз.

Как и со многими другими вещами, наши ошибочные представления основываются, с одной стороны, на наших субъективных ощущениях, а с другой - на том, что нам говорят.

Выживание нашего вида в буквальном смысле зависит от секса. Но именно по поводу него у нас много ложных представлений.

В отличие от многих других форм поведения людей, которые мы можем наблюдать открыто, интимная жизнь скрыта от посторонних глаз.

А то, что нам разрешено видеть, часто не соответствует реальности.

Рост популярности приложений для знакомства, например Tinder, производит впечатление, что сексуальная жизнь других людей гораздо интереснее.

Не имея другой информации, мы прислушиваемся к разговорам на детской площадке, сплетням в раздевалке спортклуба, сомнительным опросам, статейкам в развлекательных журналах и порно.

В них немало "клубнички", фантастических жизненных примеров и преувеличений, которые совершенно искажают реальную картину.

В упомянутом выше опросе у участников также поинтересовались, сколько сексуальных партнеров имели за свою жизнь люди в возрасте 45-54 года.

Интересно, что в этом вопросе предположения респондентов достаточно точно соответствовали цифре, которую сообщают сами мужчины.

Опрошенные австралийцы и британцы в возрасте 45-54 года в среднем отмечают, что имели в течение жизни 17 партнеров, американцы - 19.

Впрочем картина становится довольно странной, если сравнить ответы мужчин и женщин. Во-первых, число партнеров, которое называют в ходе опросов женщины, намного меньше, чем у мужчин.

Фактически, женщины утверждают, что имели вдвое меньше сексуальных партнеров, чем противоположный пол.

И это одно из самых больших несоответствий в исследованиях сексуального поведения, ведь, с точки зрения статистки, это просто невозможно.

Учитывая, что речь идет о партнере противоположного пола, а в опросах участвует примерно пропорциональное количество гетеросексуальных женщин и мужчин, эти цифры в целом должны совпадать.

Американские мужчины считали, что у американок в течение жизни было вдвое больше сексуальных партнеров, чем на самом деле.

Существует несколько объяснений. Мужчины, например, могут считать сексуальные отношения с работницами секс-индустрии или мужчины и женщины по-разному интерпретируют этот вопрос (например, женщины могут не относить к сексуальным отношениям с партнером некоторые виды секса, а мужчины - наоборот).

Впрочем, наиболее вероятным объяснением является все же тот факт, что мужчины, очевидно, сознательно или нет завышают эту цифру, тогда как женщины, напротив, могут ее занижать.

Одно недавнее исследование подтвердило это предположение. В ходе опроса о сексуальном поведении исследователи разделили женщин на три группы.

Первая группа заполняла анкету анонимно. Участницы второй группы были уверены, что их ответы увидят инструкторы. А женщин в третьей группе опрашивали на ложном детекторе лжи.

Женщины, которые думали, что их ответы увидят, назвали в среднем 2,6 сексуальных партнеров, анонимная группа - 3,4, а те, кто отвечал "на детекторе лжи" - 4,4.

Интересно, что ответы мужчин в этом же исследовании были примерно такими же.

Наши ложные представления много рассказывают о том, как мы воспринимаем мир. Они блестяще отражают наши подсознательные предубеждения и представления о том, что является нормальным.

Упомянутое в статье исследование свидетельствует о заблуждениях, касающихся молодежи, и прежде всего молодых женщин, что может быть тревожной тенденцией.

Как и в случае с другими предубеждениями, чтобы изменить взгляды людей, надо не бомбить их новой статистикой, а постепенно разъяснять, почему и откуда возникают наши ложные представления.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.