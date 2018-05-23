"Дорогая, мне вынести мусор?" Стали известны новые функции секс-роботов для одиноких женщин

Создатели реалистичных роботов-кукол RealDoll, которые ранее анонсировали выпуск необычных секс-кукол для одиноких женщин, озвучили новые функции, которыми будет обладать "гаджет".

Так, помимо того, что робот по имени Генри выглядит как симпатичный и мускулистый мужчина, он еще может читать стихи и поддерживать философские темы для разговоров. Также его запрограммировали на вопрос: "Дорогая, мне вынести мусор?", пишет Cosmopolitan.

Секс-робот Генри Sakvoiazh

Так же, как и у роботов-женщин, тело Генри очень реалистично: его кожа даже поддерживает нужную температуру. К секс-кукле прилагается съемный половой орган с двигающимся покрытием, что поможет максимально воссоздать реальные ощущения от интима. Размер "мужского достоинства" покупатель определяет сам - разработчики планируют предоставлять модели до 23 сантиметров длиной, а также варианты с различной степенью гибкости.

Разработчики отметили, что Генри - образованный робот, который сможет поддержать любой разговор с женщиной. Правда, пока, реально выносить мусор он не в состоянии - секс-роботы не могут самостоятельно передвигаться на существенные расстояния, но разработчики обещают максимально приблизить эту функцию к реальности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разработчики заявили, что робот Генри сбудет создаваться для одиноких женщин не только с целью удовлетворения физических желаний. Секс-игрушка сможет поддерживать разговоры о фильмах, работе, жизненных проблемах и даже остроумно шутить.