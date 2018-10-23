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Уничтожает оргазм? Ученые рассказали об опасности ботокса для секса

1.7тЧитать материал на украинском

Психолог Майкл Льюис выяснил, почему уколы "Ботокса" снижают уровень удовлетворения от оргазма.

Он исследовал, как менялась эмоциональная жизнь 24 женщин после процедуры красоты по сравнению с контрольной группой - 12 женщинами, которые сделали другие косметические процедуры. Об этом сообщает The Times.

Они должны были ответить на стандартный опрос, по которому и оценивался уровень удовольствия от секса.

Уничтожает оргазм? Ученые рассказали об опасности ботокса для секса
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Исследования показали, что неспособность к выразительным гримасам, у тех женщин, которым вкалывали "Ботокс" значительно снизила уровень удовольствия от оргазма. А у тех, кому не делали уколов красоты - он остался таким же.

Как сообщалOBOZREVATEL, утренний секс стимулирует кровеносную систему, тем самым положительно влияя на работоспособность и настроение человека.

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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Точно! Вот свидомых нерабов-рагулей ебут,все кому не лень,а они грустные, даже щеневмерлу без этузиазма спивают
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