Девушка ушла в порно из-за коронавируса и стала богатой

Пользовательница Reddit lucylyrica37 рассказала, что ее уволили с работы из-за коронавируса, поэтому она ушла в порно и зарабатывает больше, чем раньше.

В своем посте девушка рассказала, что раньше работала в компании, которая выращивала марихуану в медицинских целях. Но в январе 2020 года осталась без работы.

Lucylyrica37 зарегистрировалась на сайте OnlyFans, где можно выкладывать откровенные видео, фотографии и распространять их по подписке. Теперь девушка получает от трех до шести тысяч долларов в месяц.

Девушка зарабатывает в порно больше, чем на предыдущей работе LiveJournal

Автор публикации подчеркнула, что ей нравится заниматься веб-моделингом, но всю жизнь это делать не планирует. Она добавила, что на OnlyFans успешной может стать девушка или парень любого телосложения и цвета кожи.

Пользовательница добавила, что сейчас она замужем за парнем, с которым встретилась еще в школе. Он полностью поддерживает ее решение снимать такие видео и даже помогает с организацией съемок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бронзовый призер юниорского чемпионата США по фигурному катанию 2006 года американка филиппинского происхождения Мелисса Буланхаги рассказала, как бросила спорт и стала порноактрисой.