МоваЯзык
Регистрация
ШоуКияни

/Блоги - Секс

Елена Соловьева
Елена Соловьева
владелица отеля для ролевых игрВсе статьи автора

Раньше девственницы были в тренде? Не смешите

1.4тЧитать материал на украинском

С каждым новым витком истории меняются взгляды на те или иные обряды и традиции. Каждое поколение привносит что-то новое, меняется мода, взгляды, социальные стереотипы.

То, что несколько поколений назад считалось вполне приемлемым, сегодня не понятно и не приемлемо, дико или просто забыто. В канун грядущей череды праздников хочется напомнить о ряде традиций вполне себе в стиле Cherry Twins, которые казались нашим предкам времен древней Руси вполне невинными и абсолютно допустимыми.

Мы часто слышим, что современном времени царит разврат, порок и вседозволенность. Но позвольте – давайте немного прогуляемся по истории. Как на счет, например, праздника Ивана Купала, во время которого не только через костры прыгали да веночки по воде пускали. Основная часть праздника заключалась в "свальном грехе", т.е. оргии, что в этот день и грехом то не считалось.

Новости
Секс по согласию: в Украине вступят в силу революционные изменения

Наоборот, те кто избегали общих утех выглядели крайне странно. Своеообразно встречали зиму - молодежь деревни собиралась в большом доме под предлогом "сегодня в клубе будут танцы" И правда - пока горели лучины – пели и плясали. А когда лучина гасла, предавались любовным утехам вслепую с тем, кто оказался рядом. Затем лучину зажигали, и веселье с плясками продолжалось снова. И так до рассвета.

Современные дискотеки куда более целомудренны. Кстати, отношение к девственности также было весьма своеобразным – до нее никому не было дела. Любвеобильные славяне абсолютно спокойно относились к отсутствию невинности у потенциальной невесты, а добрачным детям были даже рады – значит невеста не бесплодна.

Сквозь пальцы смотрели и на инцест. Шалости брата и сестры или отца и дочери воспринимались как вполне себе "дело житейское" и никого не смущали. О забавах знати того времени ходит не мало весьма пикантных историй – например, покутить с наложницей прямо на глазах у дружины было чуть ли не любимым развлечением князя Владимира.

Согласно византийским летописям, у Владимира I Святославовича, крестившего Русь, было двенадцать официальных жен. Плюс 800 наложниц - "300 в Вышегороде, 300 в Белегороде, 200 на Берестовем". Силен был княже, ничего не скажешь. Историю абсолютно осознано выхолащивают, "подчищают" и делают асексуальной и бесполой – так было во все времена.

Ну какой, к чертям, может быть гарем у основоположника веры и традиций? Вычеркиваем, нечего смущать потомков. И так происходит со многими историческими фактами и личностями. Подгоним прошлое под надобности настоящего. А ведь если задуматься – наши предки были гораздо более раскованное и свободнее нас, таких прогрессивных и толерантных.

Так называемый прогресс и социум нацепил на сознание каждого 100500 рамок, стереотипов, ярлыков и запретов, которые в большинстве своем абсолютно не нужны. Просто с ними вы гораздо более управляемы и удобны для этого самого социума. Безусловно, никто не говорит о том, чтобы смотреть сквозь пальцы на инцест или превратить оргии в национальный праздник, но перестать стесняться своих желаний – этот совет можно дать многим современникам. Cherry Twins. Место, созданное для тех, кто не стесняется фантазий.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Елена СоловьеваЕлена Соловьева
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги