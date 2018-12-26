С каждым новым витком истории меняются взгляды на те или иные обряды и традиции. Каждое поколение привносит что-то новое, меняется мода, взгляды, социальные стереотипы.

То, что несколько поколений назад считалось вполне приемлемым, сегодня не понятно и не приемлемо, дико или просто забыто. В канун грядущей череды праздников хочется напомнить о ряде традиций вполне себе в стиле Cherry Twins, которые казались нашим предкам времен древней Руси вполне невинными и абсолютно допустимыми.

Мы часто слышим, что современном времени царит разврат, порок и вседозволенность. Но позвольте – давайте немного прогуляемся по истории. Как на счет, например, праздника Ивана Купала, во время которого не только через костры прыгали да веночки по воде пускали. Основная часть праздника заключалась в "свальном грехе", т.е. оргии, что в этот день и грехом то не считалось.

Наоборот, те кто избегали общих утех выглядели крайне странно. Своеообразно встречали зиму - молодежь деревни собиралась в большом доме под предлогом "сегодня в клубе будут танцы" И правда - пока горели лучины – пели и плясали. А когда лучина гасла, предавались любовным утехам вслепую с тем, кто оказался рядом. Затем лучину зажигали, и веселье с плясками продолжалось снова. И так до рассвета.

Современные дискотеки куда более целомудренны. Кстати, отношение к девственности также было весьма своеобразным – до нее никому не было дела. Любвеобильные славяне абсолютно спокойно относились к отсутствию невинности у потенциальной невесты, а добрачным детям были даже рады – значит невеста не бесплодна.

Сквозь пальцы смотрели и на инцест. Шалости брата и сестры или отца и дочери воспринимались как вполне себе "дело житейское" и никого не смущали. О забавах знати того времени ходит не мало весьма пикантных историй – например, покутить с наложницей прямо на глазах у дружины было чуть ли не любимым развлечением князя Владимира.

Согласно византийским летописям, у Владимира I Святославовича, крестившего Русь, было двенадцать официальных жен. Плюс 800 наложниц - "300 в Вышегороде, 300 в Белегороде, 200 на Берестовем". Силен был княже, ничего не скажешь. Историю абсолютно осознано выхолащивают, "подчищают" и делают асексуальной и бесполой – так было во все времена.

Ну какой, к чертям, может быть гарем у основоположника веры и традиций? Вычеркиваем, нечего смущать потомков. И так происходит со многими историческими фактами и личностями. Подгоним прошлое под надобности настоящего. А ведь если задуматься – наши предки были гораздо более раскованное и свободнее нас, таких прогрессивных и толерантных.

Так называемый прогресс и социум нацепил на сознание каждого 100500 рамок, стереотипов, ярлыков и запретов, которые в большинстве своем абсолютно не нужны. Просто с ними вы гораздо более управляемы и удобны для этого самого социума. Безусловно, никто не говорит о том, чтобы смотреть сквозь пальцы на инцест или превратить оргии в национальный праздник, но перестать стесняться своих желаний – этот совет можно дать многим современникам. Cherry Twins. Место, созданное для тех, кто не стесняется фантазий.