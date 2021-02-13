День презерватива: интересные факты о средстве контрацепции

Накануне Дня всех влюбленных 13 февраля в мире отмечают Международный день презерватива. Этот праздник был учрежден в 2009 году организацией AIDS Healthcare Foundation для того, чтобы напомнить о безопасных половых отношениях для предотвращения нежелательной беременности и различных инфекций.

В честь Дня презерватива OBOZREVATEL собрал несколько интересных фактов о средстве контрацепции.

Самый древний исторически подтвержденный презерватив датируется 1640 годом. Его нашли на юге Швеции в городе Лунд.

Ранее презерватив представлял собой льняной чехол, замоченный в специальном химическом растворе. Позже это средство для контрацепции начали делать из кишок и мочевых пузырей животных.

Первый резиновый презерватив появился в 1855 году.

В разных странах презерватив называют: в Германии "парижанин", во Франции – "английский капюшон", в Италии – "перчатка", в Ливане – "пальтишко", в США – "шапочка Джимми", в Южной Африке – "французское письмо".

В некоторых странах в продаже появились специальные "подростковые" презервативы, которые идут чуть меньше размером чем обычные.

Самый активный возраст использования презервативов – между 18 и 25 годами.

По данным исследований, если хранить презерватив кармане штанов, то от тепла тела на нем появится миллион микротрещин – надежность данного контрацептива существенно падает.

Срок годности презерватива – 4 года.

Не так давно выпустили специальные веганские презервативы. В производстве их используют какао-порошок вместо казеина (молочный белок). В обычных презервативах казеин используют для придания гладкости латексу.

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