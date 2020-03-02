Что нужно есть, чтобы повысить либидо: названы продукты

Устрицы являются популярным афродизиаком и благодаря содержанию большого количества цинка стимулируют сексуальное желание.
Как передает ВВС, по словам консультанта психосексуальной медицины Лейлы Фродшам, цинк нужен организму для выработки тестостерона.
"Они заслужили славу мощного афродизиака еще и потому, что внешне напоминают женские гениталии. Источником цинка могут быть и другие продукты, например, тыквенные семечки, но его редко относят к афродизиакам", – рассказала она.
По словам доктора, употребляя определенную пищу, можно повысить уровень дофамина (гормона "удовольствия"). Это свежие фрукты и овощи, особенно черника, авокадо и спаржа.
Также Фродшам советует добавить в свой рацион продукты, содержащие магний, который "особенно полезен для гормонального баланса". Его много в орехах, семенах и листовых овощах.
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