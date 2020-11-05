Что должны знать женщины о мужчинах, прежде чем заняться с ними сексом: названы факты
Неудовлетворенность интимной жизнью подчас возникает в парах из-за недосказанности. Поэтому каждая женщина должна знать несколько фактов о мужчине, прежде чем заниматься с ним любовью.
Неудивительно, что сексологи, как один, призывают и мужчин, и женщин открыто говорить о своих желаниях и чувствах – откровенность пойдет на пользу обоим, пишет Рамблер.
У него есть фантазии
Точно так же, как и у вас. Но порой мужчины боятся рассказывать партнерше о своих фантазиях, опасаясь осуждения. Если вы давно хотели попробовать что-то новое в постели, расскажите об этом своего возлюбленному и спросите, о чем фантазирует он.
У него несколько эрогенных зон
Внутренняя сторона бедра, затылок, шея и лицо – подчас девушки не уделяют этим точкам на мужском теле должного внимания. И очень зря: именно здесь расположены эрогенные зоны, о которых мало кто знает. Не забывайте также, что каждый человек индивидуален, и, чтобы распознать зону удовольствий своего партнера, необходимо изучать его тело.
Он любит, когда вы разговариваете
Многие женщины стесняются разговаривать во время полового акта и даже не подозревают, каких ощущений лишают себя. "Грязные" разговоры заводят многих мужчин не хуже страстных прелюдий, а потому попробуйте хотя бы однажды в разгар близости рассказать о своих желаниях или произнести пару непристойностей.
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