Что должны знать женщины о мужчинах, прежде чем заняться с ними сексом: названы факты

Неудовлетворенность интимной жизнью подчас возникает в парах из-за недосказанности. Поэтому каждая женщина должна знать несколько фактов о мужчине, прежде чем заниматься с ним любовью.

Неудивительно, что сексологи, как один, призывают и мужчин, и женщин открыто говорить о своих желаниях и чувствах – откровенность пойдет на пользу обоим, пишет Рамблер.

У него есть фантазии

Точно так же, как и у вас. Но порой мужчины боятся рассказывать партнерше о своих фантазиях, опасаясь осуждения. Если вы давно хотели попробовать что-то новое в постели, расскажите об этом своего возлюбленному и спросите, о чем фантазирует он.

У него несколько эрогенных зон

Внутренняя сторона бедра, затылок, шея и лицо – подчас девушки не уделяют этим точкам на мужском теле должного внимания. И очень зря: именно здесь расположены эрогенные зоны, о которых мало кто знает. Не забывайте также, что каждый человек индивидуален, и, чтобы распознать зону удовольствий своего партнера, необходимо изучать его тело.

Женщина должна знать несколько фактов о мужчине, прежде чем заниматься с ним сексом Газета.Ру

Он любит, когда вы разговариваете

Многие женщины стесняются разговаривать во время полового акта и даже не подозревают, каких ощущений лишают себя. "Грязные" разговоры заводят многих мужчин не хуже страстных прелюдий, а потому попробуйте хотя бы однажды в разгар близости рассказать о своих желаниях или произнести пару непристойностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы советы, как мужчинам не потерять сексуальность после 40.