Іноді прислів’я "Слово — не горобець" варто згадати після сексу, адже однією фразою можна зіпсувати всю чуттєву насолоду.

Після написання чималої кількості текстів про тантричний секс та паралелі давньоіндійського трактату "Камасутра" із сучасністю, я вирішила написати блог про наболіле — чоловічі фрази після сексу, що шалено дратують жінок, пише Олена Кузьмич для ТСН.

Яким же було моє здивування, коли виявилося, що запитів у Google стосовно того, "які фрази жінок після сексу бісять чоловіків" безліч. Тоді як матеріали щодо необережно сказаних слів представниками сильної половини людства майже відсутні.

Складається враження, ніби якщо чоловік зглянувся на жінку і переспав з нею, то та повинна лежати собі тихенько і радіти. Власне, тому я й почала писати блог про секс — щоб допомогти чоловікам, а найдужче жінкам прийняти власну сексуальність і покращити своє інтимне життя, адже статистика у цій сфері у нас досить невтішна.

Після проведеного анонімного опитування серед подруг, колег та знайомих (без соціологічної вибірки), я створила підбірку з фраз, що дуже сильно бісять жінок після сексу.

Ти кінчила? (або В тебе був оргазм?)

Одразу із сарказмом хочеться сказати: "Ні!". Невже чоловіки настільки погано орієнтуються у жіночих емоціях, що не можуть помітити, вдалося задовольнити партнерку чи ні? Є два варіанти: або жінка справді відчула оргазм, або вона так вдало його симулює, що ви не помітите різниці. Якщо у вас є сумніви щодо вашої партнерки, то працюйте краще над своїм стилем у ліжку, приділяйте більше часу прелюдії чи наважтеся на експерименти.

Одним словом — не запитуйте у жінки таких дурниць. Вона так само як і ви хоче насолодитися моментом і просто щасливо притулитися до вас. Звісно, якщо секс не був цілком провальним. На цю тему наполегливо рекомендую до перегляду серіал "Майстри сексу"/Masters of Sex, у якому йдеться про дослідження сексу та стосунки між науковцями.

Що, ти ще хочеш?

Серйозно? Так, звісно, жінки хочуть ще, але зазвичай соромляться про це сказати. І при цьому вони не німфоманки чи послідовниці дружини римського імператора Мессаліни, яка завдяки своїй поведінці зуміла увійти до історії, а її ім’ям стали називати це сексуальне відхилення. Німфоманія — це надмірний статевий потяг, що ніяк не можна задовольнити, тому жінка не може відчути оргазм і така хижа у ліжку.

Але німфоманія — це, швидше, виняток із правил, адже третина представниць прекрасної половини людства може відчувати множинний оргазм — і саме це принципово відрізняє нас від чоловіків.

Це цілком природно, коли жінка може відчути оргазм, за ним другий і третій. При цьому кожен наступний буде яскравішим за попередній. Шановні чоловіки, ось вам і відповідь на запитання, чи жінки хочуть ще — звісно, так. А щоб допомогти вашій партнерці, можете скористатися різноманітними гелями для покращення відчуттів.

Як тобі?

Ця фраза явно належить авторам "Ти кінчила?". Як-як — а ніяк. І дивіться пункт перший. Якщо все було чудово, це буде помітно і не треба допитуватися. А якщо щось не так, то або вам ніколи про це не скажуть і це була зустріч на одну ніч, або згадають якось за келихом вина через кілька місяців стосунків під час бажання розставити всі сексуальні крапки над "і". Тут діє порада — не питай того, на що хочеш отримати негативну відповідь.

Нормально?

Нормально — це не нормально. Нормально — це ніяк. Якщо ви хочете похвалити себе чи партнерку за шалений секс, то слово "нормально" після сексуального марафону або спринту точно не підходить.

Мовчання

Це, звісно, не фраза, але точно одна з найпопулярніших речей, що бісять нас, жінок, після сексу. Зрозуміло, що в процесі говорити з чоловіками важко, бо вони мужньо зосереджені лише на одному. Але після варто сказати жінці щось приємне. Гірший варіант — лише стрімголов бігти до ванни, наче між вами відбулося щось брудне, а не прекрасне єднання плоті. А ще страшніше — оперативно почати збиратися додому. Чоловіки! Це не просто бісить, це обурює. Приділіть жінці хоча б кілька хвилин. Для початку. А сходити до душу ви можете і разом, де продовжите еротичну гру.

Гарних вам сексуальних ночей!