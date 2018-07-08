Чем опасен анальный секс: мнение эксперта

Есть пары, которые хотят разнообразить свою интимную жизнь или даже практикуют анальный секс. Однако не все знают о негативных последствиях, которые могут возникнуть после такого контакта.

Сексолог, доцента кафедры психиатрии, сексологии и медицинской психологии Национального медицинского университета Георгия Селюкова считает, что такая близость может навредить организму. Об этом пишет ТСН.

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Недержание кала

Слизистая прямой кишки не приспособлена к вторжениям, она легко травмируется. Женщины, которые часто практикуют анальные контакты, могут пострадать физически, вплоть до зияния ануса (расслабление сфинктера, вследствие чего может быть недержание кала) и выпадения прямой кишки.

Заболевания

Многие женщины и мужчин не уделяют должного внимания гигиене при анальном сексе. Например, чередуют анальный и вагинальный контакты. При этом разница микрофлор приводят к кольпитам у женщин. Да и мужчина может пострадать при незащищенном половом акте.

Слизистая прямой кишки чрезвычайно уязвима, потому через анальный секс легко передаются ВИЧ-инфекция, сифилис, генитальный герпес, папилломавирус, кандидозы и т.д.

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Неприятие секса и неприязнь к партнеру

Многие мужчины вынуждают своих женщин уступить, даже если психологически анальный секс для последних неприемлем и отвратителен. А это чревато тем, что у женщины возникает неприятие секса вообще, а также неприязнь к партнеру. То есть, прежде чем практиковать анальный секс со своей партнершей, задумайтесь, действительно ли она этого желает так же, как и вы.

"Если обоим партнерам нравится экспериментировать, и они реализуют свои фантазии во благо друг другу, то при соблюдении всех гигиенических условий и ритуалов ничего запретного в этом нет. Но если у одного из партнеров к этому виду получения сексуального удовольствия негативное отношение, рано или поздно такая практика скажется негативно и на их сексуальных отношениях в целом", – отметила сексолог.

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