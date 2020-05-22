Чего хотят женщины в постели: раскрыты главные секс-фантазии

Британский профессор Бретт Кар провел исследование, в ходе которого выяснил, чего хотят женщины в постели.

Как пишет Maximum, эксперт опросил более 19 тыс мужчин и женщин, и узнал, что женщины думают о сексе 19 раз в день.

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Подчинение и доминирование

Многие женщины считают игру в доминирование и подчинение достаточно увлекательной. Особенно такие игры стали популярными после выхода фильма "50 оттенков серого".

Трио или квартет

Секс втроем – одна из любимых секс-фантазий 10% женщин. По их мнению, секс с несколькими партнерами обещает больше сексуальной стимуляции и делает возможным то, что невозможно реализовать с одним человеком.

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Быть под присмотром

22% женщин представляют, что за ними наблюдают во время секса или ловят на месте преступления.

Жажда власти

Некоторые женщины мечтают быть лидером в постели: их заводит, когда партнер полностью зависит от них, и они могут делать с ним все, что хотят.

Секс с незнакомцем

Большинство женщин признались, что идея заняться сексом с незнакомцем – их тайная фантазия. Неизвестность, напряжение и волнение действует на них очень возбуждающе.

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