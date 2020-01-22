Чего боятся мужчины в сексе: названы 5 тайных страхов сильной половины человечества

Даже мужчина, который на первый взгляд излучает уверенность, сталкивается с сомнениями в своих силах, если женщина не выражает восхищение его умениями в сексе.
Издание WomanHit решило разобраться, с какими эротическими страхами мужчины сталкиваются чаще всего.
semana.com
Страх неудачи
Так, как передает издание, часто мужчины могут начать переживать из-за провала, даже если для этого нет повода. Обычно такое случается, когда ранее мужчина уже сталкивался с женским неприятием в постели.
24tv.ua
Навязчивая идея
Женщине, чей мужчина боится потерпеть фиаско в сексе, следует проявить деликатность и не акцентировать на этом внимание. Нужно проявить нежность, чтобы мужчина расслабился. Даже если навязчивые мысли о провальном сексе имеют обоснованную причину, не стоит пытаться дать совет, лучше вместе сходить к специалисту.
psicologia-online.com
Страх закончить слишком быстро
Издание сообщает, что каждый второй мужчина в тот или иной момент сталкивается с преждевременным семяизвержением. Если такое случилось пару раз, не стоит волноваться. Мужчине нужно разобраться, почему произошла такая ситуация, и дать себе отдохнуть.
simya.com.ua
Регулярное преждевременное семяизвержение
Если же ситуация повторяется регулярно, женщине не стоит акцентировать на этом внимание в грубой форме. Нужно помочь партнеру, предложив ему в деликатной форме посетить вместе специалиста.
alo.rs
Страх, что женщина останется неудовлетворенной
Зачастую слабые и боязливые мужчины, если им не удалось довести женщину до оргазма, обвиняют ее во фригидности. Однако уверенные в себе мужчины всегда хотят, чтобы женщина испытала такие же яркие эмоции, как и он.
Страх того, что партнерша останется неудовлетворенной, часто испытывают мужчины, чьи женщины – "снежные королевы". Партнеру важно чувствовать заинтересованность в ваших глазах, поэтому чаще хвалите своего мужчину.
acontecerqueretaro.com
Как сообщал OBOZREVATEL, регулярное занятие любовью может помочь быстрее преодолеть простуду и грипп.
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