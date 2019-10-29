Бывший военный стал звездой гей-порно и раскрыл свой секрет успеха. Фото

Порноактер Даниэль Макграффин из города Уиган, Великобритания, который с детства мечтал стать солдатом, внезапно попал в индустрию кино для взрослых и решил сниматься именно в гей-видео 18+.

Пикантными подробности о карьере и ориентации он поделился в документальном фильме The Sex Business: Swinging Both Ways, рассказав о секрете своего успеха. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, мужчина признался, что считает себя гетеросексуалом, и его девушка в этом не сомневается. Но работа в индустрии видео о секс-меньшинствах приносит настолько много плюсов, что он и не собирается отказываться от нее.

В документалке рассказали об историю его становления, как порноактора. Отмечается, что Даниэль прослужил шесть лет в артиллерии, но потом не выдержал трудностей армейской жизни и на год ушел в самоволку. За что и поплатился — восемью месяцами в тюрьме.

Бывший военный стал звездой гей-порно Instagram Даниэля Макграффина

После этого мужчина долго не мог определиться со сферой деятельности: работал и уборщиком, и личным тренером, и даже диджеем. Последнее место работы привело гетеросексуального Макграффина к съемкам в откровенных гей-роликах.

"Когда я работал диджеем, у меня была фанатка-доминатрикс. Она рассказала об одном парне, который, по ее словам "абсолютный натурал, но снимается в гей-порно", — признался порноактер.

Он познакомился с сотрудником небольшой студии и согласился сняться в коротком гей-ролике. За него получил около 1000 долларов, и это настолько впечатлило британца, что тот решил и дальше заниматься подобным.

Instagram Даниэля Макграффина

В итоге бывший солдат оказался среди актеров одной из самых крупных студий по съемкам гей-эротики Lucas Entertainment. Он подписал с компанией контракт на три года и сейчас снимается под псевдонимом Джорди Джексон.

Судя по откровениям, мужчина совсем не жалеет, что пошел именно в порно с гей-сексом. Более того, он доказывает, мол, работа над подобными фильмами 18+ — это куда лучше игры в роликах с гетеросексуальным интимом.

Instagram Даниэля Макграффина

"Я рассматривал возможность съемок в гетеро-порно, но там невозможно заработать. А в моем случае куда меньше конкуренции", — меркантильно отмечает порноактер.

Даниэль признался, что за несколько часов съемок порой получает около 1300 долларов. Он также уверен в том, что за пределами порноинустрии блестящая карьера ему уж никак не светит. А все потому, что у него нет образования и вообще он совсем не эрудирован, помимо этого, ему запрещено садиться за руль.

Instagram Даниэля Макграффина

Так что актер заверяет: он в порно не ради удовольствия, а из-за денег, которые вряд ли смог бы легально заработать вне индустрии 18+.

Макграффин отметил, что необычная карьера совсем не сказывается на его сексуальной ориентаци. Он считает себя "100% натуралом" и говорит, что "сделал бы каминг-аут, если бы был геем".

"Люди думают, что я, скорее всего, гей. Они не знают особенностей этой работы. Говорят: "Все выглядит так, будто ты наслаждаешься этим". А я говорю: "Спасибо, это значит, что я хороший актер", — откровенно признался Даниэль.

Instagram Даниэля Макграффина

При этом его возлюбленная Фрейя согласна с бойфрендом. Она говорит: "Когда он возвращается со съемок, то и думать не желает об интиме с мужчинами". Девушка не возражает против карьеры своего парня, а тот в свою очередь думает, что и тут все дело в его высоком заработке.

Правда, о "звездной" высокооплачиваемой работе британца знают не все его близкие. Так, актер рассказал о карьере в гей-порно своим сестрам, а родители и бабушка все еще остаются в неведении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее откровенно о всех подводных камнях жизни порноактрисы рассказала девушка родом из Львовской области,которая снимается во "взрослом" кино под псевдонимом Josephine Jackson.

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