Бывшая стюардесса раскрыла интимные подробности о сексе бортпроводников в самолете

Бывшая стюардесса британской авиакомпании Virgin Airlines Мэнди Смит откровенно рассказала о сексе своих коллег на борту самолета.

Так, как передает Lenta.ru, девушка рассказала, что секс в самолете во время перелета — не редкость для многих членов экипажа.

"Например, многие бортпроводники уединялись в туалетах премиум-класса для быстрых интимных связей. Другие также использовали кровати, расположенные в зоне отдыха экипажа", — говорит Мэнди.

Life.ru

Также, по словам бывшей стюардессы, бортпроводники даже создали вокруг секса в самолете небольшой бизнес:

"Некоторые сдавали места в зоне отдыха экипажа влюбленным пассажирам за 250 фунтов в час. Когда руководство узнало об их афере, они были уволены на месте".

По словам Мэнди, случайные половые связи очень распространены среди коллег. Более того, их редко кому удается держать в секрете.

AeroTime

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