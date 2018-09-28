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Британка потребовала за свою девственность 37 миллионов: как она выглядит

2.8тЧитать материал на украинском

19-летняя девушка из Британии продает девственность за 1,2 млн евро (37 млн гривен). Получив деньги, она собирается помочь родителям и стать финансово независимой.

Девушке, которую зовут Эми, 19 лет. Свое объявление она разместила на сайте с предоставления эскорт-услуг Cinderella Escorts.

Британка потребовала за свою девственность 37 миллионов: как она выглядит

Cinderella Escorts

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По словам Эми, часть вырученных денег она отдаст родителям, а остальные потратит на учебу и путешествия.

Британка потребовала за свою девственность 37 миллионов: как она выглядит
Британка потребовала за свою девственность 37 миллионов: как она выглядит

Cinderella Escorts

Британка потребовала за свою девственность 37 миллионов: как она выглядит

Cinderella Escorts

Как ранее писал OBOZREVATEL, азербайджанская модель Махбуба Мамедзаде решила продать девственность, чтобы обеспечить себя жильем. По ее словам, на вырученные деньги она собирается купить дом, в котором могла бы жить вместе с матерью.

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