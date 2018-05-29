Боролась с секс-преступниками: девушка-коп стала БДСМ-моделью. Пикантные фото

29-летняя жительница Германии Калеа Токсик резко бросила работу полицейского и стала популярной БДСМ-моделью и путаной после того, как впервые посетила фетиш-вечеринку.

Несмотря на то, что у жительницы Северного Рейна была успешная карьера полицейского, а в 20 лет она уже стала комиссаром, девушка все равно бросила работу ради того, чтобы стать "госпожой". Теперь она управляет собственным сексуальным подземельем, сообщает Daily Star.

Сослуживцы начали шептаться за спиной 29-летней Калеи, после того как она увеличила грудь и стала выкладывать фотографии в откровенных нарядах в Instagram. Вскоре после этого подруга пригласила ее на фетиш-вечеринку, после чего Токсик поняла, что именно "работа" БДСМ-госпожой является для нее более привлекательной и желаемой.

Публикация от Calea Toxic ® (@caleatoxic) 20 Май 2018 в 11:32 PDT

Публикация от Calea Toxic ® (@caleatoxic) 16 Май 2018 в 11:40 PDT

Несмотря на то, что Калеа много лет расследовала сексуальные преступления, в свободное от работы время она стала участвовать в ролевых играх. Днем она была порядочным полицейским, а ночью становилась роковой женщиной в латексном костюме.

Публикация от Calea Toxic ® (@caleatoxic) 9 Май 2018 в 10:51 PDT

Публикация от Calea Toxic ® (@caleatoxic) 17 Апр 2018 в 5:25 PDT

Девушка призналась, что ее всегда тянуло к необычному сексу, но в то же время она хотела интересную работу. Расследование сексуальных преступлений лишь усилило ее желание начать экспериментировать в постели.

Публикация от Calea Toxic ® (@caleatoxic) 22 Апр 2018 в 11:33 PDT

Публикация от Calea Toxic ® (@caleatoxic) 4 Апр 2018 в 4:53 PDT

Калеа пыталась вести двойную жизнь, однако коллеги узнали о ее увлечении. В итоге ей пришлось подать в отставку. Сейчас она открыла собственное секс-подземелье, где принимает клиентов.

Публикация от Calea Toxic ® (@caleatoxic) 28 Мар 2018 в 2:05 PDT

Публикация от Calea Toxic ® (@caleatoxic) 2 Дек 2017 в 8:28 PST

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