Боль в интимных зонах и "плохой" секс: украинская порноактриса раскрыла пикантные детали

Быть порнозвездой не так просто, как может показаться на первый взгляд. Многие считают, что такая работа приносит удовольствие каждый день, однако на самом деле "минусы" этой профессии иногда куда более весомые.

Откровенно о всех подводных камнях жизни порноактрисы рассказала девушка родом из Львовской области, которая снимается во "взрослом" кино под псевдонимом Josephine Jackson.

Как пишет "Діло", она живет во Львове, но периодически летает в Будапешт, Прагу и другие города для съемок в порнороликах.

Josephine Jackson

Секс на камеру не приносит удовольствия

Это самое большое разочарование, говорит девушка, которое ждет начинающих порноактрис.

"В большинстве случаев, наверное, в 95% оно не приносит удовлетворения, потому что это просто автоматические движения и действия. Для секса, чтобы получить удовольствие, нужно расслабиться, не думать и наслаждаться. Но как можно расслабиться, когда вокруг тебя так много людей, света и задач, о которых нужно помнить?" – рассказала она.

Кадр из ролика

Физический дискомфорт

При этом, говорит актриса, никто не отменял неприятные моменты, связанные с телом человека.

"Кроме отсутствия удовлетворения, существуют и другие негативные моменты этой работы. Частый физический контакт с разными партнерами приводит к раздражениям, жжению и разной физической боли в интимных зонах", – жалуется девушка.

"Это неприятно и больно"

Она подчеркивает, секс на съемках – это не типичные "домашние" 15-минутные радости в удобных для тебя позах с любимым человеком.

"Нет, такой процесс длится несколько часов и все позиции специально вывернутые на камеру, для зрителя. А начинать съемку нужно с партнером, которого ты знаешь всего пять минут. Поэтому в итоге - это довольно неудобно, неприятно, а иногда даже больно. Многие вещи, которые снимают в порно и большинство девушек без проблем выполняют, для меня сложно и неприятно. Например cum shot в рот, или deep throat..." – говорит Josephine Jackson.

Отрицание общества

Род занятий девушки у каждого вызывает свою реакцию, часто она негативная: "Есть люди, которые увлекаются и поддерживают мой выбор, а есть и те, которые вообще не воспринимают и осуждают. Таких, собственно, большинство. Но, если говорить о моем отношении к этому, то меня не волнует мнение большинства".

Порно – не проституция

"Не следует приравнивать эту сферу в эскорту или проституции. Здесь люди не скрывают свое занятие. Я лично знаю актеров (с которыми сотрудничала на съемочной площадке), которые успешно построили свои семьи, как с людьми из порноиндустрии, так и за пределами", – пояснила актриса.

Instagram Josephine Jackson

Instagram Josephine Jackson

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