Боль и насилие: мифы и правила БДСМ

Латекс, плетки, анальные пробки с хвостами, боль и крики, унижение, извращения и прочая атрибутика дешевого порно. Это именно то, что всплывает в голове рядового обывателя, когда он видит данную аббревиатуру. А от мастурбации на ладошках растут волосы. И лесбиянки такие просто потому, что хорошего мужика не встретили. Смешно? Именно. Весь этот стереотипный бред навязан нам полным отсутствием сексуального воспитания и нежеланием разбираться что к чему, потому что учиться культуре секса в нашем мировоззрении "а зачем", "никто не жаловался", "и так все понятно", "что скажет мама". И тем не менее.

Весь наш социум так или иначе попадает под эти мифические 4 буквы. Мы все заложники субкультуры доминирования и подчинения: ребенок-родители, школа-ученик, начальник-подчиненный. На этих принципах строится значительная часть сознательной жизни каждого человека, так чего же удивляться, что эти роли проникают в наш сексуальный мир? И не просто проникают, а занимают весьма значимую его часть. А дальше весьма небольшой процент людей, перешагнувший догмы и условности, с удовольствием воплощает фантазии в жизнь, остальные же тайком смотрят порно с известной аббревиатурой и потом липкими ручонками удаляя хистори, сами себе твердят "ну мы же не такие"… Да такие, такие. Давайте разберемся, что же такое пресловутый BDSM на самом деле.

Четыре буквы BDSM включают в себя аж 6 понятий.

BD: Bondage, Discipline – связывание (или бондаж) и дисциплина. Сюда входят отдельные виды искусства (именно так!), такие как Шибари, ролевое подчинение и прочее.

DS: Domination, Submission — доминирование, подчинение. Это основная идеология субкультуры BDSM.

SM: Sadism, Masochism — садизм и мазохизм, коими мы обязаны Захер фон Мазоху и незабвенному маркизу де Саду. Сюда входит все, что подразумевает наслаждение от причинения либо принятия физической боли.

Но самое важное, что следует помнить: БДСМ – это в первую очередь игра. Проведя тысячи исследований, сексологи и психоаналитики разом пришли к выводу, что БДСМ — это просто сексуальный интерес или субкультура, большинство приверженцев которой не были жертвами насилия и не испытывали проблем в "обычном" сексе, поэтому клеймить приверженцев данной игры "извращенцами" и "ненормальными" уже не верно.

Помимо этого, с БДСМ обычно связывают два устоявшихся мифа:

Миф 1. Это больно

Ключевое слово – игра. Происходящее между партнерами можно описать милым детским словом "понарошку". Безусловно, есть фанатики, но их очень небольшой процент. В основном удары, порка, шипы, браслеты, фиксация – все это внешний антураж игры "раб и господин", не приносящий физических увечий.

Миф 2. Это насилие.

Сейчас многие удивятся, но так называемые БДСМ сессии, как правило, не предполагают сексуального контакта. Да, безусловно, это все делается именно для возбуждения и удовольствия, но в игре есть четкие правила, которым следуют все партнеры мизансцены. Принуждать к сексуальному контакту запрещено, если это не было оговорено заранее. Например, таковы правила во многих БДСМ-клубах США и Европы (у нас подобные заведения если и есть, то в глубоком подполье).

Основное правило БДСМ называется БРД и расшифровывается как "безопасность, разумность, добровольность". И если вы все еще задаетесь вопросом "а это нормально?", то знайте – да, абсолютно, хоть и довольно экзотично.

Парам, которые решили побаловать себя столь нетривиальной игрой стоит помнить несколько простых правил:

1) Не стоит играть в такие игры с малознакомым человеком. БДСМ предполагает безграничное доверие друг к другу обоих партнеров и, во избежание недоразумений, не стоит позволять себя обездвиживать на первом свидании.

2) Это игра не для всех. Если вас это возбуждает, а партнера нет – это не ваша игра. Добровольность – базовый закон. Вы можете начать с разных элементов: специфичных словечек, связанных рук, легких шлепков, чуть более грубого обращения и, возможно, ваша половинка войдет во вкус. Не стоит сразу пускаться во все тяжкие и покупать двухметровый хлыст.

3) Правила игры. Это, пожалуй, главный закон БДСМ. Договоритесь заранее, как далеко вы оба готовы зайти. Приемлемы ли моральные унижения, грубые слова, ненормативная лексика, а главное - договоритесь о системе слов, которые станут кодовыми индикаторами вашей игры (так называемые стоп слова). Это должны быть фразы, которые не могут быть произнесены случайно, поэтому не рекомендуется выбирать что-то типа "да еще" или "нет, стой". Например, красный-желтый-зеленый, где зеленый значит, что можно усиливать накал страстей, желтый – оставить уровень игры на том же уровне, красный – стоп игра. Выполнение стоп слов беспрекословно.

4) Все, что было в игре – остается в игре. Если вы играли в первый раз и что-то пошло не так, как вам хотелось, нельзя злиться на мужа, что он назвал вас "дрянной девчонкой", или на жену, за то, что поставила каблук на спину. Эмоции игры не переносятся в жизнь.

И, наконец, основное – БДСМ это один из видов психологической разрядки. Опять же, согласно исследованиям ученых, у людей, занимающихся БДСМ, снижается уровень психологического стресса, улучшается настроение и повышается сексуальное возбуждение. Так что меньше страхов, к черту стереотипы и да здравствуют фантазии. И пусть после вашей игры закуривают даже соседи.