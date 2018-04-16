Без поцелуев, порно и контрацепции: что известно о сексе в Северной Корее

Серверная Корея - одно из самых закрытых государств в мире. О том, что происходит в этой стране, как живет ее население и правда ли то, что за каждым шагом жителей КНДР следят - до сих пор почти ничего не известно.

О бытовой и интимной жизни в КНДР, по всей видимости, говорить также не принято. Однако, как и всем людям, северокорейцам не чуждо человеческое: они знакомятся (правда, без социальных сетей), общаются, влюбляются, женятся и воспитывают детей. Чтобы немного приоткрыть занавес тайны, об интимной жизни граждан Северной Кореи рассказали граждане, которым удалось сбежать за границу, пишет культовое издание Рlayboy.

Знакомства в Северной Корее - это консервативное дело. Типичное свидание для молодой пары - прогулка вдоль реки или по улицам города. Все очень напоминает общественный уклад СССР. Публичные проявления привязанности, такие как держаться за руки или целоваться, встречаются редко, за исключением более смелой, относительно либеральной городской молодежи.

Путешествия

"Первое свидание проходит в парке. Они ни за что не будут держаться за руки. это могут делать только супружеские или пожилые пары. На третий или четвертый день молодая пара может отправиться в ресторан. Я редко видела, как северокорейцы целуются. Я бы никогда этого не сделала!" - поделилась впечатлениями одна из экскурсоводов, которая уехала из Северной Кореи в Китай, добавив, что излишне откровенное поведение расценивается как нарушение моральных норм.

К тому же, те, кто был пойман за нарушение моральных норм, обязательно наказываются: они вынуждены собираться на еженедельных сессиях самокритики, где граждане рассказывают друг другу о том, почему провинились и как им за это стыдно.

Безусловно, молодые пары рано или поздно сталкиваются с проблемами интимного характера. Заниматься сексом до брака в Северной Корее строго запрещено, и если об этом узнают посторонние - наказания не избежать. Для таких целей существует так называемый "черный рынок", где нелегально можно арендовать комнату на несколько часов. Интересно, что часто арендодателями выступают пожилые старушки, которых будет сложно заподозрить в нарушении. Квартиры для плотских утех, как правило, сдаются недалеко от оживленных рынков или железнодорожных вокзалов. Там же желающие могут и приобрести секс-услуги, но они обладают довольно специфическим характером.

Тedormimos

"Вы не можете публично целоваться. У вас не должно быть секса, до того, как вы женитесь. Проституция может существовать разве что районах, где низкий уровень партийного надзора. Но это сложно назвать проституцией, это скорее всего обмен на определенные просьбы или допуск к партии, а не секс за деньги", - рассказал гражданин КНДР Джиммин Канг, бежавший из Северной Кореи в 2007 году, когда ему было 20 лет.

"За хранение порно вам тоже грозит ссылка в Трудовой лагерь. И все же, как и в любой бедной стране, порно можно приобрести на черном рынке. Любые контрапцептивы - это большая редкость, хотя жители Южной Кореи время от времени запускают воздушные шарики, наполненные презервативами, над границей. В стране не существует никакого сексуального образования, а также отсутствуют социальные сети и приложения для знакомств, поэтому все знакомства и общения происходят по-старомодному", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", американские медики выяснили, что сексуальные утехи не только положительно влияют на физическое здоровье человека, но и буквально делают его умнее.