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Без носков и молча: названы пять самых главных ошибок в сексе

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Большинство людей совершают в своей интимной жизни ряд типичных ошибок, о которых они даже не подозревают.

Издание "НВ" рассказало о пяти самых распространенных проколах в сексе и привело рассуждения медиков о том, как их можно избежать.

Названы самые главные ошибки в сексе

Названы самые главные ошибки в сексе

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Попытки сделать свой секс похожим на киношный

Эксперты поясняют, что нужно помнить о том, что реальный секс может быть очень простым, но тем не менее великолепным благодаря эмоциональной связи партнеров.

Трюки из порнофильмов

Героические подвиги звезд мира порнографии способны довести вас до больницы или даже на кладбище, предупреждают медики.

В то же время они рекомендуют использовать свое воображение и прислушиваться к себе — это лучшие способы расширить свои сексуальные горизонты.

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Носки снимать не надо

Исследование голландских ученых из университета Гронингена показало, что носки во время секса серьезно повышают шансы на оргазм у женщин.

Ожидание оргазма от партнера

Медики дают в этом случае дельный совет: если ваш партнер недостаточно возбуждается или не в состоянии достичь оргазма, не мучайте его допросами. Лучше наберитесь терпения и постарайтесь понять, что вы можете изменить в своем поведении, чтобы помочь ему.

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Молчание во время секса

Ученые считают, что разговоры могут быть той самой "разницей" между обычным сексом и занятием любовью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы топ-5 причин, из-за которых алкоголь вредит сексу.

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