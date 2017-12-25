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Бесплатное порно может исчезнуть из интернета

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Бесплатные порнофильмы находятся под угрозой исчезновения.

Об этом передает Indy100.

Так, специалисты уверены, что из-за отмены сетевой нейтральности в США крупнейшие интернет-провайдеры в первую очередь ограничат скоростной доступ к порносайтам.

Вполне вероятно, что они потребуют дополнительную плату за то, чтобы посетители ресурсов смогли загружать видеоролики на привычной для них скорости, а это повлечет за собой введение платы за просмотр порно.

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"Отмена сетевой нейтральности – первый шаг к воцарению консервативного режима в США и во всем мире. И это коснется не только порнографии, но и представлений о сексуальности", – сообщил представитель xHamser Алекс Хокинс.

Хокинс также добавил, что ограничения могут коснуться желающих загрузить любительские ролики, и это существенно ограничит контент на многих сайтах.

Как сообщал "Обозреватель", ранее были названы главные предпочтения любителей порно.

Объект
порно
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