Бесплатное порно может исчезнуть из интернета

Бесплатные порнофильмы находятся под угрозой исчезновения.

Об этом передает Indy100.

Так, специалисты уверены, что из-за отмены сетевой нейтральности в США крупнейшие интернет-провайдеры в первую очередь ограничат скоростной доступ к порносайтам.

Вполне вероятно, что они потребуют дополнительную плату за то, чтобы посетители ресурсов смогли загружать видеоролики на привычной для них скорости, а это повлечет за собой введение платы за просмотр порно.

Новости Сеть взбудоражило фейковое порно с голливудскими актрисами

"Отмена сетевой нейтральности – первый шаг к воцарению консервативного режима в США и во всем мире. И это коснется не только порнографии, но и представлений о сексуальности", – сообщил представитель xHamser Алекс Хокинс.

Хокинс также добавил, что ограничения могут коснуться желающих загрузить любительские ролики, и это существенно ограничит контент на многих сайтах.

Как сообщал "Обозреватель", ранее были названы главные предпочтения любителей порно.