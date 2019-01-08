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Альтруистам легче: ученые удивили новым открытием о сексе

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Чем выше уровень альтруизма у человека, тем больше у него партнеров.

К такому выводу пришли канадские психологи из Гуелфского и Ниписсинг университетов. Они провели совместное исследование, в результате которого оказалось, что альтруистические люди более склонны к активной и разнообразной сексуальной жизни, сообщает Independent.

По их словам, в альтруистических людей более насыщенная сексуальная жизнь в связи с тем, что они просто уделяют другим людям больше внимания.

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Альтруистам легче: ученые удивили новым открытием о сексе

NEWS.am

"Проявление заботы, как правило, повышает уровень привлекательности человека. Кроме того, каждый хочет, чтобы его любили, а альтруисты способны сделать так, чтобы партнер почувствовал себя особенным", — объясняют авторы исследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Университета Центрального Ланкашира и Университета Лидса (Великобритания) развенчали главный миф о сексе касательно громких стонов.

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