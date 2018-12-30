70-летний мужчина умер после секса с молодой любовницей

На Филиппинах в городе Асинган 70-летний мужчина-вдовец умер вскоре после того, как занялся сексом со своей 24-летней любовницей.

Как сообщает Inquirer, мужчина скончался поздно вечером 29 декабря после того, как его доставили в городскую больницу.

Правоохранители исключили версию о насильственной смерти, поскольку не обнаружили никаких соответствующих признаков.

Следователи рассказали, что перед тем, как мужчина потерял сознание, ему было трудно дышать. По словам близких погибшего, он страдал от повышенного артериального давления.

nabludatel.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британец Эндрю Уорлд из города Манчестер впал в кому после первого в своей жизни секса. Мужчина с рождения не имел члена и только в 25 лет врачи смогли вживить ему бионический пенис, сделанный из кожи и мышц левой руки.