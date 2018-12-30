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70-летний мужчина умер после секса с молодой любовницей

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На Филиппинах в городе Асинган 70-летний мужчина-вдовец умер вскоре после того, как занялся сексом со своей 24-летней любовницей.

Как сообщает Inquirer, мужчина скончался поздно вечером 29 декабря после того, как его доставили в городскую больницу.

Правоохранители исключили версию о насильственной смерти, поскольку не обнаружили никаких соответствующих признаков.

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Следователи рассказали, что перед тем, как мужчина потерял сознание, ему было трудно дышать. По словам близких погибшего, он страдал от повышенного артериального давления.

70-летний мужчина умер после секса с молодой любовницей

nabludatel.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британец Эндрю Уорлд из города Манчестер впал в кому после первого в своей жизни секса. Мужчина с рождения не имел члена и только в 25 лет врачи смогли вживить ему бионический пенис, сделанный из кожи и мышц левой руки.

Место
Филиппины
Тег
Секс
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