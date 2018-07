657 дней без секса: в Twitter стартовал забавный флешмоб

С начала июля-месяца в англоязычном сегменте Twitter пользователи запустили забавный флешмоб под условным названием "Без секса".

Так, юзеры начали подсчитывать, сколько дней они уже живут без интима. Свои шуточные наблюдения блогеры оформили в виде дневника, который якобы ведется все дни "воздержания", пишет TJournal.

Согласно их наблюдениям, с каждым днем жизнь без секса становится все страннее: люди сходят с ума и обнаруживают в себе "суперсилы".

"Первый день без секса: чувствую, как возвращается моя девственность".

Day 1 without sex: Beginning to feel my virginity coming back.. — Sergio Peraza (@Sergiowtd) 11 июля 2018 г.

"561 день без секса: теперь могу видеть правым ухом и владею телекинезом. А ещё вижу мёртвых людей".

Day 561 without sex:

I can see from my right ear now and I have developed telepathic abilities. Also, I see dead people now. — KVNG (@PRINCE_VIIII) 16 июля 2018 г.

"73 дня без секса: голоса в голове начали соблазнять меня".

Day 73 without sex: the voices in my head are starting to seduce me — taylor ⚢ (@Tayloradditonnn) 8 июля 2018 г.

"394 дня без секса: могу увидеть Джона Сину" (известный рестлер - Ред).

Day 394 without sex: I can see John Cena. — Yung Ugly Bat (@DamnItRook) 9 июля 2018 г.

"308 дней без секса: ничего не случилось. Я просто стал сильнее. Вчера я выбросил "Приус" (автомобиль Toyota Prius - Ред.) с моста".

day 308 without sex:



nothing is wrong. im actually becoming stronger. yesterday i threw a prius off a bridge — ԼƖԼ ƁƠƬƬƠMƬЄҲƬ (@_ericcurtin) 15 июля 2018 г.

"71 день без секса: мои умные часы думают, что я сегодня пробежал три мили. А я даже не выходил из дома".

Day 71 without sex: my smart watch thinks I’ve jogged 3 miles today but I havent left the hosue — Joey McGuire (@m_cGuire) 13 июля 2018 г.

"258742 дней без секса".

Некоторые пользователи без регулярных сексуальных партнёров начали считать привлекательными знаменитостей, на внешность которых раньше не обращали внимания.

"326 дней без секса: Уэнди Уильямс (американская радиоведущая, диджей и телезвезда - Ред.)славная".

"55 дней без секса: Кейтлин Дженнер милая" (сестра Ким Кардашьян - Ред).

"13857 дней без секса: на мой взгляд, рэпер Jay-Z привлекательный".

Многие пользователи после месяцев воздержания начали видеть пошлые намеки даже в бытовых ситуациях. А другие пользователи с помощью обычных вещей вроде похода к врачу или покупки кофе пытались получить ощущения, которые бы хоть как-то напомнили им половой акт.

"329 дней без секса: пошёл в Starbucks, чтобы услышать, как хоть кто-то громко выкрикивает моё имя".

Day 329 without sex: I went to Starbucks just so I could hear somebody scream my name — ryki (@ryankii) 14 июля 2018 г.

"389 дней без секса: прошлой ночью написал сам себе в два часа и спросил, сплю ли я".

Day 389 without sex: I text myself last night at 2am asking if I was up — Tanner Pfaff (@Tanner_Pfaff) 8 июля 2018 г.

"283 дня без секса: комар начал сосать кровь из шеи, и я немного застонала".

Day 283 without sex: A mosquito sucked on my neck and I moaned a little bit — Clif Mimosa (@ClifSosa) 12 июля 2018 г.

"678 дней без секса: кто-то сказал собаке в парке "кто хорошая девочка", а я ответила "я, папочка".

Day 678 without sex: someone said “who’s a good girl” at the dog park and I said “me daddy” — baby jesus (@taylorblaisee) 14 июля 2018 г.

"227 дней без секса: возбудилась, когда кассир в Subway спросил, какой длины я хочу сэндвич- 15 или 30 сантиметров".

Day 227 without sex : I got excited when the man at subway asked if I wanted 6 inch or 12 x — Ashleigh Yarham (@AshYarham1) 16 июля 2018 г.

"165 дней без секса: случайно засунула слишком глубоко зубную щетку".

Day 165 without sex: Accidentally deepthroated my toothbrush — Diana (@denadiana_) 15 июля 2018 г.

"372 дня без секса: моя люстра выглядит привлекательно".

Day 372 without sex: my ceiling’s titty lookin yummy pic.twitter.com/ZpOUio1RVW — vinchy (@DumbVince) 17 июля 2018 г.

"103 дня без секса: пошел в больницу на проверку, чтобы хоть кто-то посмотрел на мой член".

day 103 without sex: just been to the clinic for a check up just so someone would look at my cock. — Leslie Davidson (@BigLez10) 16 июля 2018 г.

"29 дней без секса: отправился в боулинг, чтобы куда-то засунуть пальцы".

Day 29 without sex: went bowling just so I could finger something — clitoria 🍋 (@_Darthandrew) 15 июля 2018 г.

"136 дней без секса: пошла в церковь впервые за долгое время, потому что хотя вспомнить, как это - стоять на коленях".

Day 136 without sex: went to church for the first time in a long time because I wanted to remember how it was to be on my knees — july 17 🤪 (@DamarisRobless) 16 июля 2018 г.

"657 дней без секса: поехал на фестиваль и при обыске начал стонать и кричать охраннику не останавливаться и делать жестче".

Day 657 Without Sex: Went to a festival and as I was getting patted down I started to moan and yelled at the security not to stop, go harder. — GDE (@GlobalDanceElec) 18 июля 2018 г.

"213 дней без секса: вставил зарядку в телефон и прошептал "тебе нравится?".

day 213 without sex: plugged my charger into my phone and whispered “you like that?” — David Allen (@allen88_d) 16 июля 2018 г.

"321 день без секса: полицейский взял меня в захват, а я закричала "придуши меня, папочка".

Day 321 without sex: a police officer put me in a headlock and I yelled “choke me daddy” — Khadi Don (@KhadiDon) 18 июля 2018 г.

"Ноль дней без секса: жизнь т**хает меня каждый день".

Day 0 without sex: life fucks me everyday — Alton, The D Is Reserved (@Dalton_AFarrier) 17 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мужчины со всего мира запустили необычный флешмоб в сети - они фотографировали свои бороды с необычного ракурса. Снимки под названием #beardsfrombelow ("Бороды, вид снизу") заполнили Instagram и Twitter.