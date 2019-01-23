Вы можете считать себя половым гигантом, ведь за 20 лет сексуальной жизни вы испробовали немало. Совратили проводницу, лишили девственности однокурсницу, и даже один раз сходили на вечеринку в свинг-клубе. Тем не менее, есть деталь, которой пренебрегает 90% мужчин. И секс становится ужасен.

Это глубокая психологическая(тут должно быть пугающее у-у-у) причина. Возьмите блокноты, мужики, и записывайте.

Эта деталь ни в какое сравнение не идет с конфузами размера, цвета и формы члена. Эта деталь ничего общего не имеет с неправильной техникой кунилингуса, невоспитанной манерой внезапно надавить на клитор или привычкой кончать ровно через две минуты. Все гораздо серьезнее.!

Налейте себе кофе, насыпьте в него сахар. И корявым мужским почерком запишите себе на лбу: секс с женщиной начинается и кончается в голове! Как вы думаете, что означает эта фраза?

Она означает, что, поскольку женщина существо эмоциональное, то испортить самый хороший секс с ней можно одним способом – лишив его послевкусия эмоций. Нет эмоций после секса - значит, и не было никакого секса. Что бы вы ни делали в процессе, ваша ценность для женщины падает до ценности плохого вибратора. А значит, вас можно выбросить, не помыв, и отправить в черный список своего айфона.

Если ваша случайная знакомая, с которой вы так хорошо покувыркались накануне, теперь презрительно бросает трубки, или просто отказывается от продолжения знакомства, значит, причина в вас. И если вы уверенны, что в процессе вы были на высоте, значит дело действительно в послевкусии. Вы были настолько уставшим или черствым, что не позаботились о ее настроении ПОСЛЕ секса. Да-да. Чтобы прослыть хорошим любовником, нужно выложиться не только ДО и ВО ВРЕМЯ, но и ПОСЛЕ!

Наши мужчины привыкли к палочной системе. Увидел-победил-уснул!

Но для женщин секс делится на три части. ДО, ВО ВРЕМЯ, и ПОСЛЕ. Сделаете ошибку в первой части – останетесь без секса. Сделаете во второй – окажетесь никудышным любовником, но многие женщины согласны терпеть такое годами. Лишите даму последней, самой вкусной части – запомнитесь как "мерзкий козел, зачем я с тобой связалась". Или как невнимательный супруг, наставлю-ка я рога.

Каждый раз, когда вы тащите девушку в постель, я подмигиваю вам из-за угла и показываю три пальца. Они означают три части: до, во время и после секса. Не забывайте о них! Не лажайте! Дарите нам оргазмы! А то для чего вы иначе вообще нужны!

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал