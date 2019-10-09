1. Первая, и главная причина - нереалистичные представления о женском и мужском теле, психологии и физиологии секса.

Как следствие – мужские и женские комплексы, попытки подогнать себя под порно-идеалы. Переживания на счет своей фигуры, размеров половых органов и сексуальных способностей. Иногда даже операции, чтобы что-то "исправить".

2. Нереалистичные представления о самом половом акте. Порно – это прежде всего попытка показать зрителю как можно больше, а не получить удовольствие. Люди же потом упорно ищут кайф там, где его не было и нет. Порно – худший учитель в этом вопросе.

3. Растрата сексуальной энергии (в основном, мужчинами). Потребностью людей в сексе в среднем остается прежней на протяжении веков. А активность снижается. С чем это связано? С быстрым и доступным способом удовлетворить свои потребности. Оргазм всегда был эволюционной наградой мужчине, теперь он доступен за пару кликов. Зачем быть успешным, если можно "обладать" лучшими женщинами мира, будучи никем?

4. Как следствие второго пункта – меньшая тяга мужчин к вступлению в половую жизнь.

Некоторые и семью научились довольно успешно заменять воображаемыми подругами. Это, может быть, неплохо для тех мужчин, которые идентифицируют себя как "омеги". Все равно они мало кому нужны для секса. Но крайне плохо для демографии в целом.

5. Порнозависимость. Понятно, что возникает она не у каждого. Но есть множество людей, в основном, мужчин, для которых порно становится настоящим наркотиком.

6. Формирование подчиненного образа женщины в глазах мужчин. Порно устроено таким образом, что все женщины там подчиненные. Даже самые отъявленные госпожи. Порно заточено, в большинстве своем, на мужские фантазии. Женская сексуальность уходит в тень, не признается обществом нормальной до сих пор, а существует только как дополнение и обслуживание мужской сексуальности.

7. Десенсибилизация сексуальных символов. Обычные женские тела больше не вызывают желания, нужно что-то эдакое. Норма воспринимается как уродство, и только порно-стандарты – как красота.

8. Формирование у мужчин устойчивых нейронных связей экран/мышь + рука = оргазм. В результате – осечки в реальной жизни.

9. Распространение экстремальных видов порно, в которых показывается не столько секс, сколько противозаконные извращения и жестокость.

10. Ну и, наконец, главное. Порнография дает современной молодежи извращенное и нереалистичное представление о том, насколько быстро на вызов может приехать сантехник…

А если серьезно, как вы относитесь к тому, чтобы максимально оградить граждан от порно? Стоит ли это делать? Почему да? Почему нет?

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