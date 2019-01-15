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''Это длилось 10 лет": румынская модель поделилась историей о сексуальном рабстве

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20-летнюю фотомодель из Румынии Елену обманом заманили в Великобританию и продали в сексуальное рабство, заставляя обслуживать десятки мужчин на протяжении десяти лет.

Так, историей она поделилась для издания The Sun. По словам девушки, она всегда мечтала добиться блестящей карьеры в модельном бизнесе, и однажды, один из знакомых родителей сказал ей, что с ее соблазнительными внешними данными она легко сможет стать звездой. Он убедил Елену полететь на фотосессию в Лондон, и уже на следующий день она позировала для сексуальных снимков бикини и белья.

''Это длилось 10 лет": румынская модель поделилась историей о сексуальном рабстве

Фото: The Sun

"Я очень нервничала, совсем не этого ожидала. Я вернулась к парню и сказала, что чувствую себя некомфортно. Он дал мне таблетку и сказал, что мне станет лучше. Но после фотосессии я узнала, что должна им 100 евро за квартиру, 200 за фото и 500 в месяц за аренду квартиры", — поделилась Елена.

''Это длилось 10 лет": румынская модель поделилась историей о сексуальном рабстве

Фото: The Sun

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Также она рассказала, что от нее потребовали отрабатывать долг в подпольном борделе. Бандиты пригрозили, что в случае несогласия они убьют ее семью в Румынии. Ей приходилось каждую ночь спать с несколькими незнакомцами, которые платили по 120 фунтов в час.

''Это длилось 10 лет": румынская модель поделилась историей о сексуальном рабстве

Фото: The Sun

Также она отметила, что была спасена только тогда, когда ей на помощь пришла клиентка со связями преступного мира.

''Это длилось 10 лет": румынская модель поделилась историей о сексуальном рабстве

Фото: The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL, русская эскортница Наталья раскрыла тайны пикантного бизнеса на Ближнем Востоке. Так, девушка рассказала, что жила на личных островах члена правящей династии наследного принца Обьединенных Арабских Эмиратов Хамдана ибн Мохаммеда Аль Мактумы.

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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"клиентка со связями преступного мира"... "Дебилы, бл..." (с)
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