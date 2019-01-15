''Это длилось 10 лет": румынская модель поделилась историей о сексуальном рабстве

20-летнюю фотомодель из Румынии Елену обманом заманили в Великобританию и продали в сексуальное рабство, заставляя обслуживать десятки мужчин на протяжении десяти лет.

Так, историей она поделилась для издания The Sun. По словам девушки, она всегда мечтала добиться блестящей карьеры в модельном бизнесе, и однажды, один из знакомых родителей сказал ей, что с ее соблазнительными внешними данными она легко сможет стать звездой. Он убедил Елену полететь на фотосессию в Лондон, и уже на следующий день она позировала для сексуальных снимков бикини и белья.

Фото: The Sun

"Я очень нервничала, совсем не этого ожидала. Я вернулась к парню и сказала, что чувствую себя некомфортно. Он дал мне таблетку и сказал, что мне станет лучше. Но после фотосессии я узнала, что должна им 100 евро за квартиру, 200 за фото и 500 в месяц за аренду квартиры", — поделилась Елена.

Фото: The Sun

Также она рассказала, что от нее потребовали отрабатывать долг в подпольном борделе. Бандиты пригрозили, что в случае несогласия они убьют ее семью в Румынии. Ей приходилось каждую ночь спать с несколькими незнакомцами, которые платили по 120 фунтов в час.

Фото: The Sun

Также она отметила, что была спасена только тогда, когда ей на помощь пришла клиентка со связями преступного мира.

Фото: The Sun

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