Семье конец? В сети подметили странную деталь с принцем Уильямом

Поклонники королевской семьи Великобритании заметили, что принц Уильям перестал носить обручальное кольцо.

По данным Hollywood Life, в последний раз его видели с украшением чуть ли не в день свадьбы, после чего внук Елизаветы ІІ перестал в нем появляться.

После волны обсуждений в соцсетях, журналисты решили все-таки поинтересоваться у королевской семьи, почему было принято такое решение. "Понятно, что это личное предпочтение", – ответили там на вопрос.

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Также от ответа ушли представители герцога Сассекского Гари, который в отличие от старшего брата носит кольцо.

Озадаченный поклонник написал о кольце

Ответ королевских представителей не устроил поклонников семьи. Это породило еще больше обсуждений, связаны ли "предпочтения" Уильяма с убеждениями или переносимостью определенного вида металла, или же он не носит кольцо из-за какого-то конфликта с супругой Кейт Миддлтон.

Королева Елизавета ІІ, принц Уильям, Кейт Миддлтон Instagram@kensingtonroyal

Принц Уильям Instagram@kensingtonroyal

День рождения королевы Instagram@kensingtonroyal

Принц с сыном Instagram@kensingtonroyal

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно таблоиды писали, что у принца Уильяма был роман на стороне с подругой Кейт Миддлтон Роуз Ханбери в период третьей беременности супруги. Представители королевской семьи игнорировали слухи, но позднее опровергли домыслы.

Герцогиня Кембриджская серьезно рассорилась после слухов об изменах Уильяма с одной из своих лучших подруг — 35-летней Роуз Ханбери. Причина ссоры между подругами тогда не раскрывалась.

Позже Кейт Миддлтон и предполагаемая любовница принца впервые встретились на светском мероприятии. Подробнее о том, что произошло, читайте по этой ссылке.

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