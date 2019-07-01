ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ШоуКияни

/Красота

Сексуальная модель восхитила сеть горячими снимками в бикини

1.2тЧитать материал на украинском

Британская супермодель Деми Роуз, прозванная западными СМИ "копией" американской супермодели Ким Кардашьян, показала свои формы во время рекламы бикини.

23-летняя звезда продемонстрировала пышную фигуру свою на съемках своей новой линии купальников с модным брендом Oh Polly в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

Деми Роуз

Деми Роуз

dailymail

Деми Роуз

Деми Роуз

dailymail

Деми Роуз

Деми Роуз

dailymail

Новости
23-летняя модель-копия Кардашьян восхитила соцсеть ''идеальной грудью''
Деми Роуз

Деми Роуз

dailymail

Купальники и бикини из линии Деми Роуз являются довольно бюджетными, и приобрести их смогут многие желающие. Также модель занимается выпуском платьев и комбинезонов.

Деми Роуз

Деми Роуз

dailymail

Деми Роуз

Деми Роуз

dailymail

Деми пристально следит за своей фигурой, отказывая себе во многих удовольствиях. Одними из немногочисленных радостей для девушки являются орехи и арахисовое масло. Сама модель отмечает, что она быстро набирает в весе, поэтому ей сложно следить за своей фигурой и прекрасно выглядеть в купальниках.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модель Деми Роуз озадачила фанатов пикантным видеороликом. На видео девушка соблазнительно пила из бутылки, что вызвало у многих пользователей весьма неоднозначные ассоциации с эротическим подтекстом.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Деми Роуз
Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
пздцкороважирная
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel