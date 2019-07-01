Сексуальная модель восхитила сеть горячими снимками в бикини

Британская супермодель Деми Роуз, прозванная западными СМИ "копией" американской супермодели Ким Кардашьян, показала свои формы во время рекламы бикини.

23-летняя звезда продемонстрировала пышную фигуру свою на съемках своей новой линии купальников с модным брендом Oh Polly в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

Деми Роуз dailymail

Деми Роуз dailymail

Деми Роуз dailymail

Деми Роуз dailymail

Купальники и бикини из линии Деми Роуз являются довольно бюджетными, и приобрести их смогут многие желающие. Также модель занимается выпуском платьев и комбинезонов.

Деми Роуз dailymail

Деми Роуз dailymail

Деми пристально следит за своей фигурой, отказывая себе во многих удовольствиях. Одними из немногочисленных радостей для девушки являются орехи и арахисовое масло. Сама модель отмечает, что она быстро набирает в весе, поэтому ей сложно следить за своей фигурой и прекрасно выглядеть в купальниках.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модель Деми Роуз озадачила фанатов пикантным видеороликом. На видео девушка соблазнительно пила из бутылки, что вызвало у многих пользователей весьма неоднозначные ассоциации с эротическим подтекстом.

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